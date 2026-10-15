60'tan fazla ülkeye ihracat yapan Türk şirketi iflas etti

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Türkiye'nin gıda imalatı sektöründe 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Lolliboni Gıda Sanayi A.Ş., uluslararası pazarlardaki geniş ihracat ağına rağmen faaliyetlerini iflasla sonuçlanan bir sürece taşıdı. Almanya, Hollanda ve Romanya'da kendi depoları bulunan şirketin iflası, gıda üreticilerinin artan maliyetler ve zayıflayan rekabet gücüyle karşı karşıya olduğu dönemde gündeme geldi.

Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanla Lolliboni Gıda Sanayi A.Ş.'nin iflas sürecine ilişkin sıra cetvelinin hazırlandığı duyuruldu.

İlanda, şirketin alacaklılarına yönelik sıra cetvelinin incelemeye açıldığı belirtildi. Alacaklıların, kanuni süre içerisinde itiraz haklarını kullanabilecekleri bildirildi.

Lolliboni hangi ülkelere ihracat yapıyordu?

Oyuncaklı şeker kategorisinde üretim yapan Lolliboni Gıda, 10 yılı aşkın faaliyet süresince uluslararası pazarlarda geniş bir dağıtım ağı oluşturmuştu.

Haber Hürriyeti'nde yer alan bilgilere göre şirket, Almanya, Hollanda ve Romanya'daki kendi depolarının yanı sıra çok sayıda ülkeye ürün gönderiyordu.

Lolliboni'nin ihracat yaptığı pazarlar arasında Moldova, İtalya, Fransa, Belçika, Suudi Arabistan, Katar ve Azerbaycan da bulunuyordu.

Türkiye'den 60'tan fazla ülkeye şekerleme ihraç eden şirket, uluslararası fuarlarda Türk gıda sektörünü temsil eden üreticiler arasında yer alıyordu.

Üretim maliyetleri rakip ülkelerin beş katına ulaştı

Lolliboni'nin iflası, Türkiye'de gıda imalat sektörünün maliyet baskısıyla karşı karşıya bulunduğu bir dönemde gerçekleşti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi verilerine göre, gıda imalatında yurt içi maliyet artışları rakip ülkelerdeki artış oranlarının yaklaşık beş katına ulaştı.

Özellikle ara malı maliyetlerinde yaşanan yükseliş, ihracatçı firmaların kârlılıklarını ve faaliyetlerini sürdürebilme olanaklarını olumsuz etkiledi.

Üretim maliyetlerindeki artışla birlikte uluslararası pazarlarda rekabet avantajının gerilemesi, sektörün karşı karşıya bulunduğu sorunlar arasında öne çıktı.

Dış ticaret fazlasında sert düşüş

Türkiye'nin gıda sektöründeki maliyet baskısı dış ticaret verilerine de yansıdı. Sektörde ihracat azalırken ithalatta artış kaydedildi.

Gıda sektörünün dış ticaret fazlası, 2024 yılı sonunda 9,45 milyar dolar seviyesindeyken 2025 yılı sonunda 4,91 milyar dolara geriledi.

Böylece sektörün dış ticaret fazlası bir yılda 4,54 milyar dolar azaldı. Bu değişim yaklaşık yüzde 48'lik düşüşe karşılık geliyor.

Gıda imalatında artan üretim maliyetleri, ihracatçıların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün zayıflaması ve dış ticaret fazlasındaki gerileme, sektörün karşı karşıya olduğu ekonomik baskıyı ortaya koyuyor.