Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirecek mi, artıracak mı?
Bugün ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD yıllık TÜFE yüzde 3.7 geldi. Beklentinin üzerinde gelen veri sonrası ABD tahvil faizleri yükseldi. Şimdi gözler Fed'e çevrilirken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu hızlandı.
Dünyanın gözü bugün ABD enflasyon rakamlarındaydı. Veriler saat 15.30'da geldi. ABD yıllık enflasyon beklentisi 3.6 idi fakat 3.7 geldi. Gelen rakamlar sonrası Fed'in nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Sıkça "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak", "Fed faiz indirecek mi" sorusu geliyor.
Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanıyor?
Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. 28 Ekim saat 21.00'de faiz kararı açıklanacak.
Enflasyon verileri sonrası piyasaların büyük çoğunluğu bu ay faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.