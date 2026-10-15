Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'dan SPK açıklaması: Bildirimlerimizi gerçekleştirdik

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Yatırım fonlarına yönelik soruşturma ve tasfiye sürecinde Borsa İstanbul ile SPK arasındaki bildirimler tartışma konusu oldu. Borsa İstanbul'un şüpheli fonlara ilişkin uyarılarının dikkate alınmadığı yönündeki iddiaların ardından hem SPK'dan hem de Borsa İstanbul yönetiminden açıklama geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda piyasalarda yaşanan fon krizi ve manipülasyonlara yönelik hazırlanan yasa teklifi görüşülerek kabul edildi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü: Üstümüze düşeni yaptık

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, yatırım fonlarına yönelik soruşturmaya ilişkin değerlendirmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimlerin iletildiğini belirtti.

Ergun, kurumun süreçteki sorumluluğunu yerine getirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Borsa İstanbul olarak SPK'ya bildirimlerimizi gerçekleştirdik, bu konuda üstümüze düşeni yaptık.”

Şüpheli yatırım fonları için 130 uyarı iddiası

Soruşturma kapsamında Borsa İstanbul tarafından ilgili birimlere gönderilen rapora ilişkin iddialar da gündeme gelmişti.

Söz konusu iddialara göre Borsa İstanbul, şüpheli yatırım fonları hakkında 2025 yılından bu yana 130 kez uyarıda bulunmuş, ancak SPK bu uyarıları dikkate almamıştı.

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul'dan gelen bildirimlerin değerlendirilmesine ilişkin açıklama yapmıştı.

SPK'dan 130 uyarı iddiasına yanıt

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul tarafından iletilen bütün bildirimlerin titizlikle değerlendirildiğini bildirmişti.

Kurul, söz konusu bildirimler doğrultusunda gerekli denetim ve gözetim işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtmişti.

SPK'nın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

“Kurulumuz gözetim ve denetim çalışmalarında Borsa İstanbul tarafından elektronik posta yoluyla iletilen bilgi notlarını dahi dikkate almakta ve ilgililer hakkında gerekli yaptırımları uygulamaktadır.”

Yatırım fonlarının tasfiyesi TBMM gündeminde

Öte yandan, bazı yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmüştü.

Komisyondaki görüşmelerde, soruşturma kapsamında yatırımcıların haklarının korunması ve fon varlıklarının geri kazanılmasına yönelik adımlar da gündeme gelmişti.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un açıklamasıyla birlikte, yatırım fonlarına yönelik soruşturma kapsamında SPK'ya yapılan bildirimler ve bu bildirimlerin değerlendirilmesine ilişkin açıklamalar yeniden gündeme taşındı.