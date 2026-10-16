Dört ilde Hazine arazileri satılıyor: 1,5 milyar liralık karar

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının dört ilde yürüttüğü taşınmaz ihalelerine Cumhurbaşkanı onayı çıktı. 16 Ekim’de yayımlanan kararlar, toplam 1 milyar 565 milyon liralık teklifin ardından satış sözleşmelerinin önünü açtı.

En yüksek bedel Ankara'daki taşınmaz için verildi

16 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 11883 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki iki parselin bir bütün halinde özelleştirilmesine ilişkin ihale sonucu onaylandı.

Toplam 15 bin 492,55 metrekare büyüklüğündeki 408 ada 11 ve 12 numaralı parseller için en yüksek teklif 950 milyon TL oldu.

Teklifi, En-Ez İnşaat A.Ş. ile SRL İnşaat Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu verdi. Ankara'daki taşınmazlar, dört ildeki özelleştirme ihaleleri arasında en yüksek bedelin oluştuğu satış oldu.

İhalede nihai pazarlık görüşmeleri 16 Haziran'da tamamlanmıştı. Son Cumhurbaşkanı kararıyla satış sözleşmesinin imzalanmasına yönelik onay aşaması da tamamlandı.

İstanbul'da 258 milyon liralık ihale

11885 sayılı kararla İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz bölgesinde bulunan taşınmazın satış ihalesi onaylandı. 330 ada 34 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümü 4 bin 46,98 metrekare olarak açıklandı.

Özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 258 milyon TL ile Han İnşaat Reklamcılık ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi. İstanbul'daki taşınmaz, dört ihale arasında metrekare başına en yüksek teklifin oluştuğu gayrimenkul olarak öne çıktı.

Diyarbakır'daki taşınmaz için 107 milyon lira

11884 sayılı karar, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan taşınmazın özelleştirilmesini kapsıyor. 367 ada 7 parsel numaralı taşınmaz, üzerindeki yapılarla birlikte 26 bin 843,84 metrekarelik bir alanı kapsıyor.

İhalede en yüksek teklif 107 milyon TL ile Yücesan Enerji Mühendislik İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi. Diyarbakır'daki taşınmaz, dört ihale arasında yüzölçümü bakımından en büyük alanı oluşturuyor.

Sakarya'da 250 milyon liralık satışa onay

11886 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sakarya'nın Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi'nde bulunan Hazine taşınmazının ihale sonucu da onaylandı. 1591 ada 6 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümü 20 bin 556,81 metrekare olarak açıklandı.

İhalede en yüksek teklif 250 milyon TL ile Harun-Salih Sandıkçı Ortak Girişim Grubu tarafından verildi. İkinci sırada ise 249 milyon TL teklifle CRU Lojistik Depolama Limited Şirketi yer aldı.

Onaylanan ihale sonucuna göre, ilk sıradaki ortak girişim grubunun sözleşmeyi imzalamaması veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ikinci teklif sahibine satış yapılabilecek. İkinci teklif sahibinin de yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ihale iptal edilebilecek.

Sözleşmelerin ardından tapu devri yapılacak

15 Ekim'de alınan ve 16 Ekim'de Resmî Gazete'de yayımlanan dört Cumhurbaşkanı kararıyla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yürüttüğü ihalelerin sonuçları onaylanmış oldu.

Dört ildeki satışlar için verilen en yüksek tekliflerin toplamı 1 milyar 565 milyon TL'ye ulaşıyor. Özelleştirme kapsamında değerlendirilen taşınmazların toplam yüzölçümü ise yaklaşık 66 bin 940 metrekareyi buluyor.

Kararlar, satış sözleşmelerinin imzalanması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığını yetkilendiriyor.

Bununla birlikte ihale sonuçlarının onaylanması, taşınmazların tapu devirlerinin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Devir işlemleri, sözleşmelerde ve ihale şartnamelerinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlı olarak yürütülecek.