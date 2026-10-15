Türk lirası adil değerine yaklaştı mı? Commerzbank'tan çarpıcı analiz

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Commerzbank, Türk lirasının son aylardaki performansını değerlendirdiği analizinde, nominal değer kaybının reel değerlenmeyi ortadan kaldıracak düzeye ulaşmadığını bildirdi.

Commerzbank Ekonomisti Tatha Ghose, perşembe günü yayımladığı raporda, TL'nin son aylarda yıllıklandırılmış yaklaşık yüzde 20 değer kaybettiğine dikkat çekti. Ghose, bu hızın döviz kurunu adil değerine yaklaştırmak için yeterli olmadığını ve gelecekte ilave değer kaybı riskinin sürdüğünü belirtti.

TL neden reel olarak değerlenmeye devam ediyor?

Ghose'a göre Türkiye'de enflasyonun yüzde 30-35 aralığında seyretmesine karşılık TL'nin nominal değer kaybının yüzde 20 civarında kalması, reel değerlenmenin devam ettiğine işaret ediyor. Başka bir ifadeyle kurdaki yükseliş, yurt içi fiyat artışlarının gerisinde kalıyor.

Kurda değer kaybı hızlandı mı?

Ghose, son günlerde veya haftalarda TL'nin değer kaybı hızında belirgin bir ivmelenme tespit etmediğini ifade etti. Bununla birlikte Türk lirasının istikrarlı ve hızlı bir nominal değer kaybı eğiliminde bulunduğunu belirten ekonomist, mevcut hareketin kurdaki değerleme sorununu ortadan kaldırmadığını vurguladı.