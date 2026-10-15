İzmir Limanı için dev yatırım kararı: 1,5 milyar dolarlık plan açıklandı

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Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesindeki İzmir Limanı'nda kapsamlı modernizasyon süreci başlıyor. İki aşamada gerçekleştirilecek toplam 1,5 milyar dolarlık yatırımla limanın kapasitesi artırılacak, eski rıhtımlar yenilenecek ve büyük tonajlı gemilere uygun altyapı oluşturulacak.

Yatırımların tamamlanmasıyla konteyner kapasitesinin 3 milyon TEU'ya, diğer yük kapasitesinin ise 10 milyon tona ulaşması öngörülüyor.

400 metrelik gemiler İzmir'e yanaşabilecek

TVF İzmir Limanı İcra Kurulu Üyesi Erhan Yelkenci, dip taraması çalışmalarına 2027'nin ilk çeyreğinde başlamayı planladıklarını açıkladı.

Yaklaşık iki yıl sürmesi beklenen çalışmalarla limanın yaklaşma kanalı 17 metre derinliğe ulaştırılacak. Böylece 400 metre uzunluğundaki büyük konteyner gemilerinin limana erişimi hedefleniyor. Yelkenci, dip taramasının İzmir Körfezi'nin ekosistemine de katkı sunacağını belirtti.

Kruvaziyer limanı 2029'a kadar kapalı kalacak

Modernizasyonun dört yıl sürecek ilk aşamasında yük ve kruvaziyer rıhtımları yenilenecek. İkinci aşamanın ise yük hacmine bağlı olarak 10 yıllık süreçte tamamlanması planlanıyor.

Statik sorunları bulunan kruvaziyer rıhtımı, iş güvenliği gerekçesiyle 2027 başında kapatılacak. Yenileme çalışmalarının ardından 2029'da yeniden kruvaziyer gemilerini ağırlaması hedefleniyor. Yük operasyonları ise yatırım süresince kesintisiz devam edecek.

Limanın kapasitesi üç katına çıkacak

Alport İş Geliştirme Direktörü Onurhan Kadıoğlu, dip taramasının ardından yıllık konteyner elleçleme kapasitesinin ilk etapta 1 milyon TEU'dan 1,6 milyon TEU'ya yükseltilmesinin amaçlandığını söyledi.

İki fazın tamamlanmasıyla bu kapasitenin 3 milyon TEU'ya ulaşması bekleniyor. Alport Limanlar Koordinatörü Mustafa Levent Adalı da yeni otomasyon sistemiyle gemi başına saatlik hareket sayısının 13'ten 63'e çıktığını belirtti.

Ege ihracatçısı için ne değişecek?

Yatırımla birlikte büyük gemilerin İzmir'e doğrudan uğraması, ihracat yüklerinin başka limanlarda aktarılması ihtiyacını azaltabilecek. Böylece taşıma sürelerinin kısalması ve navlun maliyetlerinin daha rekabetçi hale gelmesi bekleniyor.

Limanın demir yolu bağlantısı da güçlendirilecek. Manisa, Aydın, Denizli ve İç Anadolu'daki üretim merkezlerinden düzenli seferler planlanırken liman çıkışlarında demir yolunun payının yüzde 30'a yükseltilmesi hedefleniyor.

Limanın işletmesi kimde olacak?

TCDD'den 1 Ağustos 2026'da devralınan limanın mülkiyeti ve yatırım sorumluluğu TVF bünyesinde kalacak. Yük operasyonlarını Alport yürütürken yolcu limanının işletmeciliğine ilişkin görüşmeler devam ediyor. TVF İzmir Limanı Genel Müdür Yardımcısı Arcan Fayatorbay, yeni modelde imtiyaz hakkı devri yapılmadığını, yatırımların tamamının TVF tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi.