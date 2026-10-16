Dünya Bankası kritik madenlere 19 milyar dolar ayıracak

Dünya Bankası, kritik madenler için belirlediği 19 milyar dolarlık finansman hedefinde uygulama aşamasına geçiyor. Banka Başkanı Ajay Banga, madencilik ve mineral işleme yatırımlarında iş birliği yapılabilecek 20 ülke belirlediklerini açıkladı. Kurum, diğer çok taraflı kalkınma bankalarıyla birlikte yeni ülke ortaklıklarını başlatırken, yatırımların yalnızca maden çıkarılmasına değil, hammaddelerin işlendiği ve daha yüksek katma değer yaratan sanayi tesislerinin kurulmasına da yönlendirilmesini hedefliyor.

Finansman hedefi beş katına çıkıyor

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında konuşan Ajay Banga, kritik madenlere yönelik faaliyetlerin önümüzdeki beş yılda beş katına çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Bankanın metaller ve mineraller stratejisi kapsamında 2026-2030 mali yılları için belirlenen finansman hedefi 19 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Önceki beş yıllık dönemde bu alana sağlanan finansman ise 3,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Dünya Bankasının madencilik finansmanını büyütme hedefi daha önce açıklanmıştı. Ancak 16 Ekim'deki konuşma, planın hangi ülkeler ve ortaklık mekanizmaları üzerinden hayata geçirileceğine ilişkin yeni bilgiler ortaya koydu. Banga, 20 ülkenin potansiyel ortak olarak belirlendiğini ve bu hafta diğer çok taraflı kalkınma bankalarıyla ilk ortak ülke çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Söz konusu 19 milyar dolar, tamamı bugün tahsis edilmiş veya belirli ülkelere dağıtılmış yeni bir kaynak anlamına gelmiyor. Rakam, Dünya Bankası Grubunun beş yıllık dönem boyunca kritik mineral alanında ulaşmayı amaçladığı finansman büyüklüğünü ifade ediyor. Projelere sağlanacak kaynakların niteliği ve ülkeler arasındaki dağılımı, yatırım süreçleri ilerledikçe netleşecek.

Maden çıkarılacak, işleme tesisleri de kurulacak

Yeni stratejinin temelinde, maden zengini gelişmekte olan ülkelerin yalnızca hammadde ihracatçısı olarak kalmaması hedefi bulunuyor. Dünya Bankası, mineral kaynaklarının çıkarılmasının yanında işleme, rafinaj, sanayi üretimi ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesini desteklemeyi planlıyor. Böylece madenlerden elde edilen ekonomik değerin daha büyük bölümünün üretici ülkelerde kalması ve yeni istihdam yaratılması amaçlanıyor.

Bakır, lityum, nikel, grafit ve nadir toprak elementleri, dünya ekonomisinin giderek daha fazla ihtiyaç duyduğu stratejik hammaddeler arasında yer alıyor. Elektrikli otomobillerden bataryalara, enerji şebekelerinden savunma sanayisine ve dijital teknolojilere kadar birçok sektör bu minerallerin güvenilir tedarikine ihtiyaç duyuyor. Ancak maden kaynaklarına sahip olmak, bunları yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmek için tek başına yeterli olmuyor.

Dünya Bankasının yaklaşımında bu nedenle elektrik, su, ulaştırma ve lojistik altyapısının geliştirilmesi de önemli yer tutuyor. Kurum, maden işleme yatırımları için gerekli altyapının kurulmasını, madencilik mevzuatının iyileştirilmesini ve özel sektör yatırımlarının önündeki finansman risklerinin azaltılmasını destekleyecek. Bu süreçte kamu kaynaklarının yanı sıra özel sermayenin ve uluslararası kalkınma kuruluşlarının finansman araçlarından yararlanılması öngörülüyor.

Dünya Bankası daha önce Bolivya, Malavi, Moritanya ve Zambiya ile mineral kaynaklarının ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik ülke çalışmalarını başlatmıştı. Yeni açıklama ise diğer kalkınma bankalarıyla yürütülecek iş birliğinin genişletildiğine işaret ediyor. Bununla birlikte 20 potansiyel ortak ülkenin tamamının isimleri henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Türkiye 20 ülke arasında mı?

Dünya Bankasının kritik minerallere yönelik finansman hedefi, Türkiye'nin bu alandaki sanayi yatırımları açısından da önem taşıyor. Türkiye, özellikle Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasını geliştirmeye ve çıkarılacak hammaddelerin yurt içinde işlenmesini sağlayacak teknolojik altyapıyı oluşturmaya çalışıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kritik minerallerin yalnızca çıkarılmasının değil, işlenerek yüksek katma değerli sanayi ürünlerine dönüştürülmesinin de öncelikli hedef olduğunu açıklamıştı.

Beylikova'da kurulan pilot tesisin ardından endüstriyel ölçekte üretim ve ayrıştırma kapasitesinin geliştirilmesi planlanıyor. Bu çalışmalar, elektrikli araç motorlarında ve rüzgâr türbinlerinde kullanılan kalıcı mıknatısların hammaddelerinin üretilmesi açısından önem taşıyor. Dünya Bankasının yeni stratejisinde işleme teknolojilerine ve yerel üretime ağırlık verilmesi, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı sanayi modeliyle benzerlik gösteriyor.

Ancak Türkiye'nin Dünya Bankasının belirlediği 20 potansiyel ortak ülke arasında bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama yok. Bu nedenle 19 milyar dolarlık finansman hedefinden Türkiye'ye kaynak ayrıldığı veya Beylikova projesinin söz konusu programa dahil edildiği söylenemiyor.

Dünya Bankasının önümüzdeki dönemde açıklayacağı ülke ortaklıkları, finansman programının Türkiye açısından somut bir fırsata dönüşüp dönüşmeyeceğini de ortaya koyacak. Bu süreçte belirleyici unsurlar arasında maden kaynaklarının ekonomik olarak işlenebilirliği, teknoloji kapasitesi, altyapı ihtiyaçları ve yatırım projelerinin finansman koşulları bulunuyor.