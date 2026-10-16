Merkez Bankası faiz indirecek mi? Ekonomistlerden ortak tahmin
Merkez Bankasının 22 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı öncesinde ekonomistlerin beklentileri netleşti. 20 ekonomistten 19'u 100 baz puanlık indirim öngörürken yıl sonu politika faizi tahmini de belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde AA Finans'ın beklenti anketi sonuçlandı.
Ankete katılan 20 ekonomistten 19'u politika faizinde 100 baz puan, biri ise 200 baz puan indirim beklediğini bildirdi.
Faiz yüzde 36'ya inecek mi?
Ekonomistlerin ekim ayı faiz kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin yüzde 37'den yüzde 36'ya düşürülmesi yönünde oluştu.
TCMB, eylül ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit tutmuştu.
Yıl sonu beklentisi yüzde 35
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı ise yüzde 35 olarak kaydedildi.
Piyasalar şimdi 22 Ekim'de açıklanacak PPK kararına odaklandı.