Süper zenginlerin yeni yatırım tercihi... Altın yerine bunu alıyorlar

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Dünyanın en zengin aileleri, artan enflasyon ve küresel piyasalardaki belirsizlikler karşısında servetlerini korumak için farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Altın, hisse senetleri ve gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların yanı sıra lüks saatler, değerli mücevherler, sanat eserleri ve koleksiyon ürünleri de varlıklı yatırımcıların portföylerinde giderek daha fazla yer buluyor.

BNY Wealth tarafından 290 aile ofisiyle gerçekleştirilen araştırma, ultra zenginlerin yatırım tercihlerindeki değişimi ortaya koydu. En az 250 milyon dolarlık yatırım yapılabilir servete sahip aileleri kapsayan araştırmada, katılımcıların yaklaşık yarısının 1 milyar doların üzerinde varlığı yönettiği belirtildi.

Zenginlerin yatırım alışkanlıkları değişiyor

Araştırmaya göre aile ofislerinin yaklaşık üçte ikisi, geleneksel yatırım portföylerinden bağımsız hareket eden varlıklara yatırım yapıyor. Bu oran, geçen yıla kıyasla neredeyse iki katına çıktı.

Özellikle lüks saatler, mücevherler, sanat eserleri, değerli içkiler, spor kulüpleri ve müzik haklarına yönelik yatırımlarda artış yaşandı.

Bu değişimin arkasındaki en önemli nedenlerden biri ise enflasyon endişesi. Araştırmaya katılan aile ofisleri, önümüzdeki beş yılda enflasyonu ve merkez bankalarının olası politika hatalarını en büyük ekonomik riskler arasında gösterdi.

BNY Wealth Uluslararası Piyasalar ve Aile Ofisleri Başkanı Chuck Long, spor ve medya hakları gibi düzenli gelir sağlayabilen lüks varlıkların, fiyatlandırma esnekliği sayesinde enflasyona karşı koruma sunabileceğini belirtti.

Rolex ve Patek Philippe yatırım aracına dönüştü

Lüks varlıklar arasında en dikkat çekici performanslardan biri saat piyasasında görüldü.

2025 yılında lüks saat fiyatları ortalama yüzde 5,1 yükselirken ikinci el piyasasında Patek Philippe yüzde 12,1, Rolex ise yüzde 4,6 değer kazandı.

Bu yükseliş, lüks saatlerin yalnızca prestij ürünü olarak değil, değerini koruması beklenen fiziksel yatırım araçları olarak da değerlendirildiğini gösterdi.

Bununla birlikte lüks ürünlerin tamamı aynı performansı sergilemedi. Kaliteli şarap fiyatları, ABD'nin gümrük tarifelerinin talebi baskılamasıyla 2025 yılında yüzde 2,5 geriledi. Fiyatlar, 2022'deki zirvesinin yaklaşık yüzde 25 altında kaldı.

Bir tabloya 236 milyon dolar ödendi

Sanat piyasası da ultra zenginlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu.

Büyük müzayede evlerindeki sanat eseri satışları 2025 yılında yüzde 11 artış gösterdi. Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in Bildnis Elisabeth Lederer adlı tablosu, kasım ayında düzenlenen Sotheby's müzayedesinde 236,4 milyon dolara satıldı.

Sotheby's, 2026 yılının ilk yarısında ise satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 4,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Lüks koleksiyon ürünlerini takip eden Knight Frank Lüks Yatırım Endeksi'nin 2025 yılında yalnızca yüzde 0,4 gerilemesi de bu piyasadaki görece istikrara işaret etti.

Enflasyona karşı gerçekten koruyor mu?

Lüks ürünlerin enflasyona karşı ne ölçüde koruma sağladığı ise tartışılmaya devam ediyor.

Duke Üniversitesi ve Man Group araştırmacılarının 2021 yılında yayımladığı çalışmada, ABD'deki sekiz yüksek enflasyon dönemi incelendi. Araştırmaya göre bu dönemlerde sanat eserleri enflasyonun üzerinde yıllık yaklaşık yüzde 7, şarap yüzde 5 ve posta pulları yüzde 9 getiri sağladı.

Ancak 2025 yılında Applied Economics dergisinde yayımlanan başka bir araştırma, sanat eserlerinin uzun vadede Fransa'da enflasyona karşı koruma sağlarken ABD ve İngiltere'de aynı etkiyi göstermediğini ortaya koydu.

Credit Suisse ve Deloitte Private tarafından hazırlanan araştırmada ise lüks saatler, Chanel çantaları ve geleneksel Çin sanat eserlerinin yüksek enflasyon dönemlerinde daha güçlü performans sergilediği belirtildi.

Yapay zekâ yatırımlarından da vazgeçmiyorlar

Ultra zenginlerin lüks varlıklara yönelmesi, teknoloji yatırımlarından uzaklaştıkları anlamına gelmiyor.

BNY Wealth araştırmasında yapay zekâ, üst üste üçüncü kez gelecek beş yılın en cazip yatırım teması seçildi. Katılımcıların yüzde 68'i yapay zekâyı öncelikli yatırım alanı olarak gösterdi.

Böylece dünyanın en varlıklı ailelerinin bir yandan yapay zekâ gibi büyüme potansiyeli yüksek teknolojilere yatırım yaparken diğer yandan fiziksel lüks varlıklarla portföylerini çeşitlendirdiği görüldü.

Lüks ürünlerin değerini yalnızca fiyatı belirlemiyor

Ekonomistler, sanat eserleri ve nadir koleksiyon ürünlerinin değerinin yalnızca yatırım getirisiyle açıklanamayacağına dikkat çekiyor.

Ekonomist Benjamin Mandel'in araştırmasına göre sanat eserleri, sahiplerine hem estetik bir değer sunuyor hem de ekonomik güçlerini sergileme imkânı sağlıyor.

Bu durum, ekonomide "gösterişçi tüketim" olarak adlandırılıyor. Özellikle nadir sanat eserleri ve koleksiyon ürünlerinde fiyatların yükselmesi, bu ürünlerin zenginlik göstergesi olarak algılanmasını da güçlendirebiliyor.

Araştırmalar, üst gelir gruplarının kazançlarıyla sanat eserlerinin fiyatları arasında uzun vadeli bir ilişki bulunduğunu ortaya koyuyor.

Dolayısıyla süper zenginlerin lüks saatlere, mücevherlere ve milyonlarca dolarlık tablolara yönelmesinin arkasında yalnızca enflasyondan korunma isteği değil, prestij ve statü arayışı da bulunuyor.