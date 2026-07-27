Fransa'da yanan alan Paris'in 11 katına ulaştı! Bilanço ağırlaşıyor

Tarihinin en büyük orman yangını sezonlarından birini yaşayan Fransa'da 116 bin hektardan fazla alan kül olurken, bu büyüklük Paris şehir merkezinin 11 katına ulaştı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelinde bu yıl 13 bin 566 yangın çıktığını, yangınların en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Gironde de bir haftada 42 bin hektar alanın yandığını açıkladı.

Gironde'deki yangınlara 2 bin 500'den fazla itfaiyeci ile 18 hava aracı müdahale ederken buna rağmen yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangın sezonunun geçen yıllara göre çok daha erken başladığı ülkede Landes, Var ve Haute-Corse bölgelerinde de alevlerle mücadele sürüyor.

2022 rekoru geride kaldı

Yetkililer, Fransa'nın bugüne kadarki en ağır yangın sezonlarından biri olarak görülen 2022 yılında yıl boyunca 70 bin hektar alanın yandığını hatırlattı. Bu yıl ise henüz yangın sezonu tamamlanmadan 116 bin hektarlık alanın zarar görmesi, ülkenin yeni bir rekorla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

200 binden fazla kişi tahliye edildi

Yangınların yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle ülke genelinde 200 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer, yüksek sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle yangın riskinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu.