Google hizmetleri Suriye'ye kademeli olarak geri dönüyor

Bakan Haykal, Suriye'deki kullanıcıların artık VPN kullanmadan Google Play Store'a erişebileceklerini belirterek, çoğu Google platformunun önümüzdeki haftalarda ülke genelinde kullanıma sunulmasının beklendiğini söyledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre; bakanlık süreci hızlandırmak için uluslararası teknoloji şirketleriyle çalışıyor. Ayrıca, Google'da çalışan yaklaşık 40 Suriyeli mühendis de teknik ve düzenleyici gerekliliklerin karşılanması için görev alıyor.

Prosedürlerin ardından kullanıma açılacak

Haykal, Google hizmetlerinin yeniden başlatılmasının yasal ve prosedürel onayların ardından teknik düzenlemeler, testler ve aşamalı bir kullanıma sunma süreci gerektirdiğini söyledi.

Bakanlığın amacının, Suriye'nin teknoloji sektörünü ve kullanıcı erişimini iyileştirmek için uluslararası dijital hizmetlerin düzenli bir şekilde geri dönüşünü sağlamak olduğunu söyledi.

Google, geçen yıl Suriye'yi ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi'nin yaptırım listesinden çıkardı ve bu sayede şirket, 2004'te getirilen ve 2011'de genişletilen kısıtlamalardan bu yana ilk kez reklamcılık da dahil olmak üzere bazı hizmetlerine yeniden başlayabildi.