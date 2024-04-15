Gürcistan parlamentosunda yumruk yumruğa kavga

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin geçen yıl başkent Tiflis'te geniş çaplı protesto gösterilerine neden olan 'yabancı etkinin şeffaflığı' konulu yasa tasarısını yeniden sunması parlamentoda kavgaya neden oldu.

Gürcistan'da 2023 yılında 'yabancı ajan yasa tasarısı' olarak da nitelendirilen yasa tasarısı parlamentonun hukuk komitesinde görüşülüyor. İktidar partisi tarafından bu yıl tekrar sunulan yasa tasarısına tepki gösteren muhalefet partilerinin milletvekillileri, komite oturumunda yasa tasarısı karşıtı sloganlar attı.

Yasa tasarısını tanıtan iktidar vekiline saldırı

Söz konusu yasa tasarısının, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna tehdit oluşturduğunu söyleyen muhalefet vekilleri, yasanın onaylanmaması gerektiğini vurguladı.

Gürcü Hayali Partisi'nin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, komite oturumunda yasa tasarısını tanıttı. Muhalefetteki "Vatandaşlar" partisinin milletvekilli ve yasa tasarısına tepki gösteren Aleko Elisaşvili, konuşma yapan Mdinaradze'ye yumruk attı. Kavga nedeniyle ara verilen oturum birkaç dakika sonra devam etti.

Tasarı, parlamento dışında da protesto ediliyor

Öte yandan, yasa tasarısının hükümet tarafından tekrar parlamentoya sunulması başkent Tiflis'teki parlamento binasının giriş kapısının önünde protesto ediliyor. Sabah erken saatlerde toplanan göstericiler, "Avrupa'ya Evet, Rus Yasasına Hayır" sloganları attı. Göstericiler, Gürcistan ve AB bayrakları ve yasa tasarısı karşıtı pankartlar taşıdı.

Protesto gösterisi devam ediyor.

Ne olmuştu?

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin parlamento çoğunluğu lideri Mdinaradze, geçen hafta yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki 'yabancı etki ajanı' yerine 'yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon' tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu. Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti. Protesto gösterilerinin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.