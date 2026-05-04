Hürmüz’de gerilim: Güney Koreli şirketin gemisinde patlama

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Güney Kore merkezli HMM Co. tarafından işletilen Panama bayraklı gemide, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında, boğazdaki sularda demirli bulunduğu sırada yerel saatle 20.40 civarında patlama meydana geldiği, ardından yangın çıktığı belirtildi.

Gemide 6'sı Güney Koreli, 18'i yabancı olmak üzere toplam 24 kişiden oluşan mürettebatın bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir can kaybının bildirilmediği ifade edildi.

Açıklamada, patlama ve yangın nedeniyle hasarın boyutunun halen araştırıldığı kaydedildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, gemilerine yönelik olası saldırıya ilişkin haberleri incelediğini bildirmiş, "İlk tespitlerimize göre, vatandaşlarımız arasında can kaybı bulunmuyor." demişti.

Hürmüz Boğazı'nda, 26 Güney Kore bayraklı gemi olduğu belirtiliyor.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik "Özgürlük Projesi"

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.

CENTCOM da bu sürece 15 bin askeri personelin yanı sıra 100'den fazla kara ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerleriyle askeri destek sağlanacağını duyurmuştu.