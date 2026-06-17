Hürmüz'de hareketlilik: Petrol tankerleri aylar sonra ilk kez ablukadan geçti

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Gemi takip şirketi Kpler'in verilerine göre, İran Ulusal Tanker Şirketi'ne (NITC) ait ve ABD yaptırımları kapsamında bulunan Diona ile Hero 2 isimli iki süpertanker toplam 3,8 milyon varil ham petrol taşıyarak Hürmüz Boğazı'ndaki abluka hattından çıkış yaptı.

İran bağlantılı üçüncü bir tanker de yaklaşık 1 milyon varil ham petrolle çarşamba günü bölgeden ayrıldı. Böylece yaklaşık 5 milyon varil petrol taşıyan üç tanker, aylar sonra ilk kez bölgeden çıkış gerçekleştirmiş oldu.

Gözler Cenevre'deki anlaşmada

ABD ve İran, yaklaşık dört ay süren çatışmaları sona erdirmek amacıyla hafta başında bir mutabakat zaptı imzaladı. Tarafların anlaşmayı cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde resmen imzalaması bekleniyor.

Anlaşmanın detayları kamuoyuyla paylaşılmasa da Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların gevşetilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre Washington yönetimi, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırması karşılığında petrol ve yakıt satışlarına yeniden başlamasına izin vermeyi değerlendiriyor.

Armatörler hazırlık yapıyor

Anlaşma beklentisi, aylardır yüksek navlun maliyetleri ve savaş risk primleriyle karşı karşıya kalan denizcilik sektöründe hareketlilik yarattı.

Bazı tanker işletmecileri olası talep artışından yararlanmak için gemilerini Körfez limanlarına yönlendirmeye başlarken, sektörün önemli bir bölümü ise anlaşmanın detaylarını görmeden yeni sefer planları yapmaktan kaçınıyor.

Denizcilik istihbarat şirketi Windward'a göre çok sayıda ham petrol tankeri Güney Çin Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri limanlarına doğru hareket ediyor.

Sektör temkinli yaklaşımını sürdürüyor

Lloyd's List Intelligence tarafından yapılan değerlendirmede, denizcilik sektörünün gelişmeleri "ihtiyatlı bir şüpheyle" izlediği belirtildi.

Sigorta şirketlerinin savaş risk primlerini yüksek seviyelerde tutmaya devam ettiği, boğazın uzun vadeli olarak güvenli hale geldiğine dair somut işaretler görmek istediği ifade edildi.

Kpler'in hesaplamalarına göre anlaşmanın resmen imzalanmasının ardından bölgede bekleyen 118 yüklü petrol tankerinin 15 gün içinde çıkış yapabileceği tahmin ediliyor. Ancak uzmanlar, bunun kalıcı bir toparlanmadan çok birikmiş sevkiyatların tek seferlik boşalması anlamına gelebileceği uyarısında bulunuyor.