Husilerden Saudi Aramco rafinerisine İHA saldırısı
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını hedef alan yeni bir saldırı düzenlediklerini açıkladı. Gruba bağlı SABA haber ajansı, Cizan'daki Saudi Aramco rafinerisinin birden fazla İHA ile vurulduğunu ve saldırının hedefe ulaştığını öne sürdü.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait Cizan bölgesindeki rafineriyi insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.
Husilere bağlı SABA haber ajansının kimliği açıklanmayan askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, saldırıda birden fazla İHA'nın kullanıldığı belirtildi. Rafinerinin isabet aldığı ileri sürülürken saldırının yol açtığı olası hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İhlallere karşılık yapıldığı iddia edildi
Haberde saldırının, Yemen'in Saada ve Hacce vilayetlerinin hava sahalarının ihlal edilmesine karşılık düzenlendiği öne sürüldü.