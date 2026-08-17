İran savaşına kritik müdahale! The Telegraph: Erdoğan, Kürt güçlerin sahaya inmesini engelledi

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Netanyahu, 11 Şubat’ta Beyaz Saray Durum Odası’nda Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede İran’daki rejimin devrilmesine yönelik planını sundu. Görüşmede, belirli adımların atılması halinde İran halkının kendi kaderini eline alabileceği koşulların oluşturulabileceğini savundu.

Planın en dikkat çekici unsurlarından biri, binlerce Kürt savaşçının ABD hava desteği altında İran’ın batısına geçirilmesiydi.

Mossad tarafından hazırlanan ve CIA ile de görüşülen plana göre Kürt güçlerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi üzerinden İran sınırını geçerek ülkedeki Kürtler arasında bir ayaklanmayı desteklemesi ve İran yönetiminin devrilmesine katkı sağlaması hedeflendi.

Erdoğan plana karşı çıktı

Ancak planın önündeki en önemli engellerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

İsrailli ve Körfez kaynaklarına göre Erdoğan, Trump’a bölgede herhangi bir Kürt bağımsızlığı girişimine müsamaha göstermeyeceği mesajını iletti.

Ankara’nın itirazının temelinde, Kürt ayrılıkçılığına ilişkin uzun süredir devam eden güvenlik kaygıları bulunuyordu. Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir PKK ile mücadele ettiği hatırlatılırken, İran’daki Kürt milislerin silahlandırılmasının Türkiye’nin doğu sınırında faaliyet gösteren silahlı Kürt gruplarını güçlendirebileceği endişesi öne çıktı.

Erdoğan’ın müdahalesinin ardından İsrail ve ABD’nin planlanan gizli operasyondan vazgeçtiği belirtildi.

Kürt güçler 18 Mart’ta harekete geçecekti

Operasyona İranlı Kürtlerden oluşan 6 farklı grubun katılması planlandı. Kürt savaşçıların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi üzerinden İran’a girmesi ve ülke içindeki Kürt gruplara silah sağlaması öngörüldü.

Kürt güçlerin 18 Mart’ta harekete geçmeye hazırlandığı, operasyonun başlaması için ise Trump’ın onayının beklendiği aktarıldı.

Savaşın ilk günlerinde Khabat Örgütü Genel Sekreteri Babasheikh Hosseini, Kürt güçlerin sahada bulunmasının İran’daki rejimin devrilmesini hızlandırabileceğini savundu.

İsrail, İran’ın batısındaki hedefleri vurdu

İsrail’in olası kara harekatı öncesinde İran’ın batısındaki rejim yetkilileri, askeri üsler, füze sistemleri, polis merkezleri ve Besic noktaları dahil çeşitli hedeflere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Bu saldırılar, Kürt güçlerin İran’ın batısına ilerleyebilmesi için bir koridor oluşturulmaya çalışıldığı yorumlarına neden oldu.

Ancak operasyon hazırlıkları sürerken Kürt grupların da plana ilişkin çekinceleri ortaya çıktı. Grupların, yalnızca askeri destek değil, İran’daki rejimin devrilmesinin ardından siyasi geleceklerine ilişkin güvenceler istediği aktarıldı.

Trump planı “saçma” buldu

Beyaz Saray Durum Odası’ndaki görüşmenin ardından ABD'li yetkililerin, Netanyahu’nun planındaki bazı unsurların uygulanabilir olmadığı değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

CIA Direktörü John Ratcliffe’ın Trump’ı plan konusunda bilgilendirmesinin ardından ABD Başkanı’nın Netanyahu’nun rejim değişikliğine ilişkin senaryolarını “saçma” olarak nitelendirdiği öne sürüldü.

Buna rağmen Trump’ın Kürt liderlerle temasını sürdürdüğü ve İran’ın zayıflamasından yararlanabilecek bölgesel aktörlerle görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Mart ayında Kürt güçlerin İran’a yönelik bir saldırı başlattığı yönündeki haberlerin ardından dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin Kürt güçlerini bu amaçla silahlandırmadığını açıkladı.

Körfez ülkelerinin de İran’ın etnik temelde bölünmesinin Orta Doğu genelinde yeni istikrarsızlıklara yol açabileceği konusunda Washington’ı uyardığı bildirildi.

Mossad’da iki üst düzey yetkili görevden alındı

Planın hayata geçirilememesinin İsrail tarafında da sonuçları oldu. Mossad Direktörü Roman Gofman’ın, rejim değişikliği planının hazırlanmasına katkıda bulunan teşkilatın iki üst düzey yetkilisini görevden aldığı aktarıldı.

Netanyahu ile Trump’ın 28 Temmuz’da Oval Ofis’te gerçekleştirdiği görüşmede İran’da rejim değişikliği konusu yeniden gündeme geldi.

The Telegraph’ın aktardığına göre Netanyahu, belirli koşullar altında rejim değişikliğinin hâlâ mümkün olduğunu savundu ancak Trump’ı ikna edemedi. ABD Başkanı’nın savaşı sona erdirmek için yeni saldırılar yerine uzun süreli ekonomik baskı uygulanmasını tercih ettiği belirtildi.

Trump, İran’daki rejim değişikliğinin savaşın hedeflerinden biri olmadığını açıklarken, öncelikleri arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, İran’ın bölgesel vekil güçlere desteğinin sona erdirilmesi ve ülkenin nükleer ile füze programlarının ortadan kaldırılmasını gösteriyor.

Böylece İran’daki rejim değişikliği, savaşın sona erdirilmesi için öne çıkan seçeneklerden biri olmaktan çıkarken, Netanyahu’nun Kürt güçleri kullanarak oluşturmayı planladığı kara harekatı da hayata geçirilememiş oldu.