Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı: Savunma Bakanlığı ve Aramco hedefte

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Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, Husiler'in son 48 saat içinde balistik füze ve insansız hava araçlarıyla 4 saldıır gerçekleştirdiğini duyurdu. Saree, "İlk saldırıda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Savunma Bakanlığı binası hedef alındı ve doğrudan vuruldu.

İkinci saldırıda Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı hedef alındı ve havalimanındaki hava trafiği aksadı. Üçüncü hedef ise Yanbu'daki Aramco tesisiydi ve tam isabetle vuruldu. Hedef alınan yerde yangın çıktı. Dördüncü saldırıda ise Abha Uluslararası Havalimanı hedef alındı, doğrudan isabet sağlandı" ifadelerini kullandı.

Saree, Husiler'in Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılara devam edeceğini vurguladı.

Suudi Arabistan'da 2 kişi hayatını kaybetmişti

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Dammam şehrindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Saldırının maddi hasara yol açtığı, detaylı hasar tespit çalışmalarının ise sürdüğü aktarılmıştı.