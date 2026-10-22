Fransa'nın 340 milyar euroluk borç sınavı: Gözler Moody's kararında

Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisi Fransa, artan borçlanma maliyetleri ve bütçe üzerindeki baskının yoğunlaştığı bir dönemde kritik bir kredi notu değerlendirmesine hazırlanıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 23 Ekim Cuma günü ülkenin kredi notunu yeniden gözden geçirmesi beklenirken, Fransa'nın 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 5'i aşarak 2002'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Hükümetin gelecek yıl yaklaşık 340 milyar euroluk finansman ihtiyacını karşılamak zorunda olması, yatırımcıların kamu borcunun sürdürülebilirliğine yönelik kaygılarını artırıyor.

Fransa'nın karşı karşıya bulunduğu sorun yalnızca borcun büyüklüğünden kaynaklanmıyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, zayıf ekonomik büyüme ve siyasi uzlaşmazlıklar bütçe açığını azaltmayı güçleştirirken, devletin ödediği faiz de giderek artıyor. Moody's'in kararı bu nedenle yalnızca bir kredi notu değerlendirmesi değil, Fransa'nın borçlanma koşulları açısından da önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Moody's için kritik tarih 23 Ekim

Moody's, Fransa'nın uzun vadeli kredi notunu halen Aa3 seviyesinde, görünümünü ise negatif olarak değerlendiriyor. Negatif görünüm, ülkenin notunun mutlaka indirileceği anlamına gelmese de mevcut ekonomik ve mali risklerin not üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğuna işaret ediyor. Kuruluşun 23 Ekim'de açıklaması beklenen değerlendirmesi öncesinde, Fransa'nın bütçe açığını azaltma kapasitesi ve siyasi karar alma süreçleri yakından izleniyor.

Moody's, ekim ayının başındaki değerlendirmesinde Fransa'nın parçalı siyasi yapısının 2027 bütçesinin kabulünü belirsiz hale getirdiğine dikkat çekmişti. Gelecek yıl yapılması beklenen seçimler de orta vadeli mali disiplin programının uygulanmasına ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Kuruluşun vereceği karar kadar, karara eşlik edecek açıklamada bütçe politikası ve kamu borcuna yönelik hangi risklerin öne çıkarılacağı da önem taşıyor.

Fransa'nın kredi notu konusunda diğer büyük derecelendirme kuruluşları daha önce aşağı yönlü adımlar atmış durumda. Fitch ve S&P Global Ratings ülkeyi A+ seviyesinde değerlendirirken, Moody's'in Aa3 notu bir kademe daha yüksek bulunuyor. Bu nedenle olası bir Moody's indirimi, üç büyük kuruluşun Fransa'ya ilişkin değerlendirmeleri arasındaki farkı ortadan kaldırabilir.

Devlet tahvili faizi 24 yılın zirvesinde

Fransa'nın 10 yıllık devlet tahvili faizi, 21 Ekim Çarşamba günü yüzde 5,022'ye kadar çıkarak Temmuz 2002'den bu yana en yüksek gün içi seviyesini gördü. Gün sonunda faiz yüzde 5,009 düzeyinde gerçekleşirken, bir önceki günün kapanışına göre yaklaşık 8,6 baz puanlık artış kaydedildi. Tahvil faizlerindeki yükseliş, yatırımcıların Fransız devletine uzun vadeli borç vermek için daha yüksek getiri talep ettiğini gösteriyor.

Fransa ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark da yaklaşık 159 baz puana ulaştı. Euro Bölgesi'nin karşılaştırma ölçütü kabul edilen Alman tahvillerine göre oluşan bu fark, Fransa'nın kamu maliyesine ilişkin ek risk algısını yansıtıyor. Aradaki makasın genişlemesi, Fransa'nın aynı vadede Almanya'ya kıyasla daha yüksek maliyetle borçlandığı anlamına geliyor.

Tahvil faizlerinin yükselmesi mevcut devlet borcunun tamamının faizini bir anda değiştirmiyor. Ancak vadesi dolan tahvillerin yenilenmesi ve yeni finansman sağlanması sırasında daha yüksek faiz oranlarıyla karşılaşılması, zaman içinde bütçedeki faiz giderlerini artırıyor. Fransa açısından bu etki, önümüzdeki yılın yüksek finansman ihtiyacı nedeniyle özellikle önem kazanıyor.

2027'de finansman ihtiyacı 339,7 milyar euro

Fransa Hazine Ajansının resmi bütçe belgelerine göre devletin 2027 yılı finansman ihtiyacı 339,7 milyar euro olarak öngörülüyor. Bu tutar, 2026 yılı için güncellenmiş finansman ihtiyacının 28 milyar euro üzerinde bulunuyor. Artışın önemli bölümü, geçmiş yıllarda ihraç edilen orta ve uzun vadeli tahvillerin geri ödeme tarihlerinin yaklaşmasından kaynaklanıyor.

Borcun vadesinin dolması, devletin söz konusu tutarın tamamını bütçeden nakit olarak karşılaması gerektiği anlamına gelmiyor. Fransa, önceki borçlarını ödemek ve bütçe açığını finanse etmek amacıyla yeni tahvil ihraç etmeyi planlıyor. Ancak yeni ihraçlarda geçerli olacak faiz oranlarının geçmiş yıllara göre yüksek olması, borcun yenilenmesini daha pahalı hale getiriyor.

Resmi programa göre 2027 yılında geri alımlar düşüldükten sonra orta ve uzun vadeli devlet tahvili ihracının 340 milyar euroya ulaşması öngörülüyor. Kısa vadeli hazine bonolarının stokunda da 2,2 milyar euroluk artış bekleniyor. Bu rakamlar, Fransa'nın uluslararası tahvil piyasalarına gelecek yıl da büyük ölçekte başvuracağını ortaya koyuyor.

Faiz gideri bir yılda 12 milyar euro artabilir

Fransız hükümetinin 2027 bütçe tasarısında en dikkat çekici kalemlerden biri kamu borcunun faiz yükü. Resmi tahminlere göre faiz giderlerinin 2026 yılındaki 79,2 milyar eurodan 2027'de 91,2 milyar euroya yükselmesi bekleniyor. Böylece yalnızca bir yıl içinde bütçenin faiz ödemelerine ayıracağı kaynağın 12 milyar euro artması öngörülüyor.

Faiz giderlerindeki bu artış, hükümetin kamu hizmetleri, yatırım ve sosyal harcamalar için kullanabileceği mali alanı daraltıyor. Büyümenin zayıf kaldığı bir dönemde vergi gelirlerini artırmak da kolay olmadığı için bütçenin dengelenmesi daha zor hale geliyor. Üstelik yüksek faiz giderleri, bütçe açığını azaltmak amacıyla alınan tasarruf önlemlerinin bir bölümünün etkisini sınırlayabiliyor.

Fransa'nın 2027 yılı için öngördüğü faiz gideri, kamu maliyesindeki baskının geçici bir piyasa hareketinden ibaret olmadığını da gösteriyor. Tahvil faizlerindeki yükseliş kalıcı hale gelirse, ilerleyen yıllarda yeniden borçlanma maliyetleri üzerindeki baskının sürmesi mümkün. Ancak faiz giderlerinin kesin gerçekleşmesi, yeni borçlanma koşulları ve ekonomik gelişmelere bağlı olacak.

Bütçe açığında hedef yüzde 5'e ertelendi

Fransa hükümeti, 2026 yılında kamu bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 5,4'e ulaşmasını bekliyor. Yılın başında yüzde 5 olarak belirlenen hedef, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarına etkisi ve yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle revize edildi. Zayıflayan ekonomik faaliyet, vergi gelirlerindeki baskı ve artan faiz giderleri de bütçe görünümündeki bozulmaya katkıda bulundu.

Hükümet, 2027 yılında bütçe açığını milli gelirin yüzde 5'ine düşürmeyi amaçlıyor. Ancak bu hedef, Avrupa Birliği'nin kamu açıkları için belirlediği yüzde 3'lük referans seviyesinin üzerinde bulunuyor. Üstelik Fransa'nın gelecek yıl için büyüme tahmini yalnızca yüzde 1 düzeyinde olduğu için bütçe gelirlerinin ekonomik genişleme yoluyla hızla artırılması beklenmiyor.

Mali disiplin hedefinin uygulanabilmesi için hükümetin harcamalarda kısıntıya gitmesi ve gelir artırıcı düzenlemeleri hayata geçirmesi gerekiyor. Ancak parlamentoda istikrarlı bir çoğunluğun bulunmaması, bütçe tedbirlerinin kabulünü güçleştiriyor. Moody's'in değerlendirmesinde de ekonomik göstergeler kadar bu siyasi çıkmazın belirleyici olması bekleniyor.

Bütçe oylaması ertelendi, siyasi risk büyüdü

Fransa Ulusal Meclisinde 2027 bütçe tasarısının gelirler bölümüne ilişkin oylamanın ertelenmesi, siyasi belirsizliğin kamu maliyesi üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi. Hükümet, bütçe açığını azaltacak düzenlemeleri parlamentodan geçirmek için destek ararken, siyasi partiler vergi ve harcama politikalarında uzlaşmakta zorlanıyor. Bu durum, mali hedeflerin açıklanmasıyla uygulanması arasındaki farkı büyütebilir.

Yatırımcılar açısından temel sorun, yalnızca bütçe tasarısında hangi hedeflerin yer aldığı değil, bu hedeflere ulaşılmasını sağlayacak kararların alınıp alınamayacağı. Harcamaların azaltılması veya vergilerin artırılması konusunda anlaşma sağlanamaması, borçlanma ihtiyacının öngörülenden yüksek kalması riskini doğuruyor. Bu nedenle tahvil piyasasında yaşanan satış baskısının siyasi gelişmelere duyarlılığı artıyor.

Fransa'da protestoların sürmesi ve seçim takviminin yaklaşması da hükümetin hareket alanını sınırlıyor. Siyasi belirsizliğin devam etmesi, bütçe reformlarının ertelenmesine veya kapsamının daraltılmasına neden olabilir. Ancak böyle bir sonucun kesinleştiğini söylemek için henüz erken; bütçe görüşmelerinin seyri belirleyici olacak.

Kredi notu düşerse ne olur?

Moody's'in Fransa'nın kredi notunu düşürmesi halinde bunun ilk etkilerinden biri, yatırımcıların ülke tahvillerine yönelik risk değerlendirmelerinde görülebilir. Bununla birlikte kredi notu indirimi mutlaka yeni bir tahvil satış dalgasına neden olacak anlamına gelmiyor. Piyasalar mevcut riskleri önceden fiyatlamış olabileceği gibi, kararın gerekçesi ve geleceğe dönük görünüm de yatırımcı tepkisini etkileyebilir.

Fransa'nın notu olası bir indirimden sonra da yatırım yapılabilir seviyede kalacağından, tahvillerin yatırım evreninden otomatik olarak çıkarılması gibi geniş kapsamlı bir sonuç beklenmemeli. Buna karşılık bazı yatırım fonlarının portföy kuralları ve kredi risk limitleri, derecelendirme kararlarından etkilenebilir. Bu nedenle notun kendisi kadar, karar sonrası faiz farklarının ve tahvil talebinin nasıl değiştiği önem taşıyor.

Bir başka risk, yükselen kamu borçlanma maliyetlerinin bankalara ve özel sektöre yansıması. Devlet tahvilleri, aynı ülkedeki diğer borçlanma araçlarının fiyatlanmasında önemli bir referans oluşturuyor. Kamu tahvillerinde yüksek faizin kalıcı olması, bankaların ve şirketlerin yeni borçlanmalarında da daha yüksek maliyetlerle karşılaşmasına yol açabilir.

Euro ve Avrupa piyasaları için neden önemli?

Fransa, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomilerinden biri ve Avrupa finans piyasalarının temel borçlanma merkezleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Fransız tahvillerindeki sert hareketler, yalnızca ülkenin kamu maliyesiyle sınırlı kalmayarak diğer Avrupa tahvillerinin fiyatlamalarını da etkileyebiliyor. Özellikle yatırımcıların devlet borçlarına yönelik risk algısının değişmesi, kıta genelinde finansman maliyetlerini yukarı çekebilir.

Euro üzerindeki olası etki ise tek yönlü değil. Fransa'daki mali sorunların büyümesi ortak para birimine yönelik güveni zayıflatabilirken, Avrupa Merkez Bankasının faiz politikasına ilişkin beklentiler ters yönde etki yaratabilir. Bu nedenle Moody's kararının euro üzerindeki sonucunu yalnızca olası bir not indirimi üzerinden değerlendirmek yeterli olmayacak.

Türkiye açısından gelişmenin önemi de Avrupa'daki finansman koşullarından kaynaklanıyor. Avrupa'da kamu ve özel sektör tahvillerinin getirilerinin yükselmesi, uluslararası yatırımcıların gelişmekte olan ülke varlıklarından talep ettiği getiriyi etkileyebilir. Ancak Fransa'daki kredi notu değerlendirmesiyle Türkiye'nin dış finansman maliyetleri arasında doğrudan ve ölçülmüş bir etki bulunduğunu söylemek için ayrıca piyasa verilerine ihtiyaç var.

Karar öncesinde üç gösterge izleniyor

Moody's'in 23 Ekim'de açıklaması beklenen değerlendirme öncesinde piyasalarda Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi, Almanya ile faiz farkı ve 2027 bütçe görüşmelerinin seyri öne çıkıyor. Kredi notunun sabit tutulması da tek başına bütün risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmeyecek. Kuruluşun negatif görünümü koruyup korumadığı ve mali disiplin konusunda nasıl bir değerlendirme yaptığı da önem taşıyacak.

Fransa'nın gelecek yıl yaklaşık 340 milyar euroluk finansman ihtiyacı ve 91,2 milyar euroya ulaşması beklenen faiz giderleri, ülkenin borçlanma koşullarına yönelik hassasiyetini artırıyor. Tahvil faizlerinin 24 yılın zirvesine çıktığı bu dönemde kredi notu kararı, kamu borcuna yönelik güvenin önemli bir göstergesi olacak. Asıl sınav ise not açıklamasının ardından bütçe hedeflerinin uygulanması ve yüksek borçlanma maliyetlerinin kontrol altında tutulmasıyla verilecek.