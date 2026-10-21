Bulls Yatırım'dan kamuoyu açıklaması

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Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., SPK'nin faaliyet durdurma kararının ardından yaşanan sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Şirket, iştiraki Bulls Portföy hakkında alınan kararların müşteri varlıklarının çekilmesine, banka kredilerinin geri çağrılmasına ve finansal yapısının olumsuz etkilenmesine yol açtığını dile getirdi.

Bulls Yatırım, 17 Eylül 2026 tarihine kadar sermaye yeterliliği tabanı fazlası veren, güçlü likiditeye sahip ve halka arz sırası bekleyen bir kurum olduğunu ifade etti.

Şirketin açıklamasında, Bulls Portföy'ün TEFAS fonlarının 28 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilen rehber değişikliklerine büyük ölçüde bir hafta içinde uyum sağladığı belirtildi.

Buna karşın SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli 57/1706, 57/1707 ve 57/1708 sayılı kararlarıyla Bulls Portföy'ün tüm TEFAS fonlarını işleme kapattığı ve 15 fonunun tasfiyesine hükmettiği hatırlatıldı.

Bulls Yatırım, likidite sorunu ve mevzuata aykırılık bulunmadığının yazılı bildirimler ve yerinde incelemeyle ortaya konulduğunu savundu.

Yatırımcılara nakdi ve ayni ödemeler gerçekleştirildi

Şirket, tasfiye edilen fonların portföylerinin değer kaybı yaşanmadan nakde dönüştürüldüğünü, yatırımcılara nakdi ve ayni ödemelerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bulls Yatırım, Bulls Portföy'ün tasfiye sürecine dahil edilmesine yönelik kararların itibar kaybına neden olduğunu belirtti.

Şirketin açıklamasına göre bu süreçte müşteriler aracı kurumdaki varlıklarını çekti, bankalar kredileri geri çağırdı ve hakkında tedbir uygulanan müşterilerin tahsilat süreçleri zorlaştı.

Ayrıca piyasadaki düşüş nedeniyle portföy değerlerinin gerilediği ve bu gelişmelerin sonucunda aracı kurumda sermaye yeterliliği taban açığı oluştuğu ifade edildi.

Şirket, finansal durumuna ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Alacaklarımız yükümlülüklerimizi karşılayacak düzeyde olup söz konusu açık özkaynak açığı değildir."