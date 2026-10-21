Öncelik küçük yatırımcı ve para piyasası fonlarının

Hazine ve Maliye Ba­kanı Mehmet Şim­şek, tasfiye sürecin­deki yatırım fonlarına ilişkin son durumu paylaştı. Bloom­berg’e konuşan Şimşek, ni­hai tasfiyenin tamamlanma­sının zaman alacağını, süre­ci hızlandırmak amacıyla bir ara ödeme formülü geliştiril­diğini açıkladı. Şimşek, tasfi­ye sürecinde küçük yatırım­cılara ve para piyasası fonla­rına öncelik verileceğini ifade etti.

Tasfiye edilen fonlarla il­gili ara ödeme öngördükleri­ni kaydeden Şimşek, “Ara öde­me için TBMM'de bir tasfiye kanunu görüşülüyor. Kanun geçtikten sonra fonlardaki kaynakların durumuna göre 1 milyon TL'ye kadar ödeme­ler hızlıca yapılacak. Tasfiyeyi ikiye ayırdık: Olağan ve olağa­nüstü tasfiye. Olağan tasfiye mali yapıları nispeten yöne­tilebilir portföy şirketleri için konundu. 131 fonun 66'sı ta­mamen normal tasfiyeye ta­bii tutuldu. 7 şirketin 3'ünün tam tasfiyesi tamamlandı. 45 bin 747 hesaba 40,8 milyar TL ödendi normal tasfiye başarılı bir şekilde gerçekleşti” dedi.

“Yüzde 1,43 ilave temettü aldılar”

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Normal tasfiyeye tabi ve tasfiyesi tamamlanan 3 portföy yönetim şirketinde para piyasası fonu yatırımcı­ları bırakın zarara uğramayı, 17 Eylül'e göre ortalama yüz­de 1,43 ilave temettü getiri al­dılar. Hisse senedinin değer­leri şişirilmiş olduğu, yani şir­ketin temellerinden bağımsız ve fiktif bir şekilde değerler arttığı için hisse senedi yoğun fonlarda yatırımcılar 17 Ey­lül'deki portföy değerinin or­talama yüzde 58'ini alabildi­ler. Yani yüzde 42 daha düşük bir ödeme aldılar ama bu ta­mamen hisse senetlerinin de­ğerlerinin düşüşünden kay­naklanıyor. Hisse senedi fi­yatları şişkin olmayan fonlar yine daha yüksek şekilde geri dönüş aldılar."

“Piyasa bozucu faaliyetten kazanan tespit edildi”

TMSF, Adalet Bakanlığı ve MKK’nın birlikte çalıştığını kaydeden Şimşek, şöyle de­vam etti: “Piyasa bozucu faa­liyetlerden kazanım sağlayan­ların hepsi tespit edildi. İade hesaplarına bir miktar ödeme var. Belli eşikler belirledik, ilk önce 10 milyon TL ve üzeri re­el geri kazananlara başvuru­lacak. Gönüllü iade olmazsa Adalet Bakanlığı ilgili süreçle­ri işletecek. Geriye sadece iki fonda karmaşık bir süreç kalı­yor. Fonlardan hukuka aykırı şekilde nemalanan kişi ve şir­ketlere aktarılan varlıkların alınması çok önemli. Birlikte hareket edenlerin kişisel mal varlıklarına başvurulacak.”

Sermaye piyasalarının bu süreçten çok daha sağlık­lı bir yapıyla çıkacağını savu­nan Şimşek, kalıcı reform ça­lışmalarını taslağa dönüştür­düklerini vurguladı. Şimşek, “Ama önce tasfiyeyi bitirelim sonrasında sağlıklı kafayla re­formları yapalım dedik. 1,8 trilyon dolarlık bir ekonomi­nin finansmanını bankacılık sektörü tek başına karşılaya­maz. En az yüzde 30-40'ının sermaye piyasalarından kar­şılanması lazım” dedi.

Mani­pülasyonlar ve diğer piyasa bozucu eylemlerle ilgili yap­tırımları ciddi şekilde artıran bir yaklaşım içine girecekle­rini belirten Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “İlgili kurum­ların kurumsal kapasitesi­ni güçlendireceğiz. Gerekirse kanunla vergi denetmenleri­mizin bazılarını bu kurumla­ra aktaracağız. Mevzuat tara­fında da eksiklerimiz varsa ta­mamlayacağız. Yaptırımlar ve tedbirler ciddi şekilde artırı­lacak. Fon Rehberi önemli bir adımdı, şeffaflık arttı. Açıkla­rın çoğu Fon Rehberi ile kapa­tıldı. Bu önemli ama yeterli bir adım değil. Daha ileri düzenle­meleri çalışıyoruz. Fon Reh­beri'nin uygulanması ertelen­meyecek. Doğru bir karar ve herkes hesabını kitabını buna göre yapsın.”

“Bu alan sahtekarlara bırakılmayacak”

Bu tür bir fon meselesinin yaşanmaması için ne gereki­yorsa yapılacağını dile geti­ren Şimşek, “Bu alan tamah­karlara, sahtekarlara bırakı­lamayacak kadar değerli bir alan. Sorunlu alanı karanti­naya aldığımızı, doğrudan et­kileri sınırladığımızı ve do­laylı bazı etkilerin olabilece­ğini söyledik. Bu durumun ekonominin tamamını risk altına alması durumu yok. Bankacılığa bulaşıcılık riski yok denecek düzeyde. Banka­cılığın doğrudan riskli fonla­ra olan riski 1,3 milyar TL. 56 trilyonluk aktif yani on binde iki düzeyinde. Riskli varlık­ların reel sektörün aktifleri içindeki payı da on binde do­kuzu. Dolaylı etkileri küçüm­semiyorum. Fonlardan çıkış da büyük oranda durdu. Fon­lardan bugüne kadar net çıkış 647 milyar TL. Bunun yakla­şık yarısı yabancıların çıkışı. Buradan çıkan para mevdu­ata geçti. 17 Eylül'den bu za­mana mevduat artışı 685 mil­yar TL” diye konuştu.

“MSCI’ın açıklaması yapıcı”

Mehmet Şimşek, Küresel endeks şirketi Morgan Stanley Capital International’ın (MSCI), açıklamasının yapıcı olduğunu dile getirdi. Şimşek, ”Talepler son derece makul. Zaman vermesi de olumluydu. Onların sorun olarak ifade ettiği hususların üzerine gideceğiz. Fon Rehberi ile ciddi adım atıldı. Uygulamada etkinlik en kritik konu. Sürekli ağır yaptırım hususu kalıcı düzenlemeler içerisinde var. MSCI'ın açıklaması ve fon meselesi üst üste geldi. Fed faiz artırdı, daha da artırma beklentisi var. Dolayısıyla küresel finansal koşullar sıkılaşıyor. Borsada yabancı çıkışlarını bundan bağımsız düşünemezseniz. Tüm gelişmekte olan ülkelerden son dönemde riskten kaçış var” ifadelerini kullandı.