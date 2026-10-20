Kamyon bataryası şarj etmek yerine 5 dakikada değiştiriliyor

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Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology, ağır ticari araçlarda elektrikli dönüşümün önündeki en büyük sorunlardan biri olan uzun şarj sürelerine karşı yeni hamlesini açıkladı. Şirket, 20 Ekim'de tanıttığı Tianxing II batarya ailesiyle birlikte kamyonların boşalan bataryalarını yaklaşık beş dakikada değiştirebilen Qiji sistemini genişletme planını duyurdu. Hedef, ağır vasıtaların uzun süre şarj istasyonunda beklemeden taşımacılık faaliyetlerine devam edebilmesi.

Gelişme, özellikle uzun yol taşımacılığında elektrikli kamyonların dizel araçlarla rekabet edebilmesi açısından önem taşıyor. Büyük bataryaların ağırlığı, yüksek satın alma maliyetleri ve yeterince yaygın olmayan güçlü şarj istasyonları, elektrikli ağır vasıtaların kullanımını sınırlayan başlıca sorunlar arasında bulunuyor.

Beş dakikada batarya değişimi nasıl gerçekleşiyor?

CATL'nin Qiji adı verilen sistemi, kamyonun boşalan bataryasının otomatik ekipmanlarla çıkarılıp yerine şarj edilmiş bir bataryanın takılmasına dayanıyor. Böylece sürücünün büyük kapasiteli bataryanın şarj edilmesini beklemesine gerek kalmıyor. Şirketin açıklamasına göre işlem yaklaşık beş dakikada tamamlanabiliyor.

Sistem, özellikle aynı güzergâhlarda düzenli sefer yapan lojistik şirketleri için geliştiriliyor. Elektrikli kamyonlar, güzergâh üzerindeki istasyonlarda batarya değiştirerek yolculuklarına devam edebiliyor. Ancak uygulamanın verimli çalışabilmesi, uyumlu araçların ve yeterli sayıda batarya değiştirme istasyonunun bulunmasına bağlı.

CATL'nin ağır vasıtalara yönelik batarya değiştirme teknolojisi yeni değil. Şirket daha önce de bu alanda ürünler geliştirmişti. Bugünkü tanıtımın farklılığı, yeni nesil batarya seçenekleriyle birlikte istasyon ağının çok daha geniş bir ölçeğe taşınmasının hedeflenmesi.

600 kilometreyi aşan menzil sunuyor

CATL'nin Tianxing II ailesinde farklı taşımacılık ihtiyaçlarına yönelik daha hafif, daha ince ve şasiye yerleştirilebilen batarya tasarımları bulunuyor. Uzun menzilli versiyonda 760 kilovatsaat kapasiteli batarya kullanılırken, şirket bu sistemle 600 kilometrenin üzerinde menzil sağlanabileceğini belirtiyor.

Yeni tasarımlar, ağır ticari araçların taşıma kapasitesini korurken enerji ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. CATL ayrıca standartlaştırılmış yeni batarya değiştirme modüllerinde önceki ürünlerine göre parça sayısının yüzde 52, maliyetin ise yüzde 15 azaltıldığını açıkladı.

Bununla birlikte menzil ve maliyet avantajları her araçta aynı sonucu vermeyebilir. Kamyonun taşıdığı yük, yol koşulları, hava sıcaklığı ve kullanılan batarya sistemi gerçek kullanım performansını etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

2027'ye kadar 2 bin istasyon kurulması hedefleniyor

CATL'nin en dikkat çekici planı, batarya değiştirme altyapısının Çin genelinde yaygınlaştırılması. Şirketin batarya değiştirme faaliyetlerinden sorumlu yöneticisi Yang Jun, ağır kamyonlara hizmet veren istasyon sayısını 2026 sonuna kadar 900'e, 2027 sonuna kadar ise 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Şirketin uzun vadeli hedefi 10 bin istasyona ulaşmak. Ancak bu sayı için kesin bir tamamlanma tarihi verilmedi. Açıklanan rakamlar mevcut istasyon sayısını değil, gelecekte ulaşılması planlanan toplam ağ büyüklüğünü ifade ediyor.

CATL, daha önce standartlaştırılmış batarya sistemlerinin farklı marka ve modeller tarafından kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürütmüştü. Bu yaklaşım, istasyonların yalnızca tek bir kamyon üreticisine hizmet vermekle sınırlı kalmamasını amaçlıyor.