Destekler kırıldı, kayıp yüzde 20’yi aştı

Fon gelişmeleri sonra­sı satış eğilimini sür­düren BIST 100 en­deksi dün haftanın ilk gü­nü 11.300’lü seviyeleri test etti. Dün gün içinde en düşük 11.396 seviyelerine kadar çe­kilen endeks, fon gelişmeleri­nin patlak verdiği 11 Eylül’den (14.467) bu yana yüzde 21,2’ye yakın değer kaybetti. Aracı ku­rumların raporlarında 11.600 ve 11.500 seviyeleri ilk destek noktaları olarak işaret edili­yordu. Buna göre endeks dün gün içindeiki destek seviyesi­ni de kırmış oldu. Endekste­ki kayıpların sürmesi duru­munda ilk olarak 11.250 sevi­yesi test edilecek. Bu desteğin de kırılması durumunda ise 10.900’lü seviyelerde destek aranacak. İç piyasadaki geliş­melerin yanında borsa için dış piyasalar da destekleyici değil. Birçok ülkeye yayılan protes­tolar nedeniyle Avrupa borsa­ları dün yüzde 1-1,9 aralığında değer kaybetti. ABD borsala­rında ise tahvil faizlerindeki rekor düzeyler ve yapay zekâ hisse senetleri kaynaklı satış­lar şimdilik duruldu.

“11.900’ün altı temkinliyiz”

QNB Yatırım’ın dün yayın­ladığı piyasa bülteninde, “MS­CI, Türkiye’deki fon sektörün­de yaşanan krizin ardından hisse senedi piyasasına yöne­lik incelemelerini artırarak endeks değişikliklerini don­durdu ve Türkiye’nin geliş­mekte olan piyasa statüsünün ileride risk altında kalabilece­ği uyarısında bulundu. BIST 100 MSCI'nın yeni uyarısının ardından cuma gününe yüz­de 1,4 düşüşle başladı. Endeks devam eden işlemlerde artan satış baskısı ile 11.650’ye ge­ri çekildi. Endeks günü yüzde 2,9, bankacılık endeksi yüzde 1,9 düşüşle tamamladı. Hafta­lık bazda endeksin değer kay­bı yüzde 4,4 oldu. Endeks böy­lece bu ay test ettiği 11.900 olan dip seviyesinin altına ge­ri çekilmiş oldu. Aynı zaman­da Ocak’tan bu yana en düşük seviyelerindeki hareketini ile­ri taşırken, endekste dip olu­şum çabası başarılı olamadı. 11.650-11.600-11.500 destek­ler olarak izlenebilir. 11.900 direncinin üzeri yeniden to­parlanma adına izlenebilir. Bu seviyenin altında temkin­li olmakta fayda bulunuyor. 11.900’ün altında kalındığı sürece temkinli olmakta fay­da bulunuyor. 11.650 ve 11.600 destek seviyeleri olarak izle­nebilir” denildi.

“Etki sınırlı kalabilir”

Garanti BBVA Yatırım’ın bülteninde de, “Türkiye’yi iz­lemeye aldığını yıl ortasında açıklayan MSCI’nın Endonez­ya örneğinde olduğu gibi Tür­kiye adına somut bir karar al­madığının altını çizelim. Ser­maye piyasalarına yönelik son düzenlemeler de düşünüldü­ğünde açıklamanın etkisi sı­nırlı kalabilir. Temel anlam­da iskontonun yükseldiği gö­rünümde, teknik anlamda aşırı satım bölgeye giriliyor. BIST100 endeksinde 11.300- 10.900 aralığının destek olarak ön planda kalmasını bekliyor, bu bölge üzerinde potansiyel tepki adreslerini ilk aşamada 12.400-13.000 aralıkları ola­rak öngörüyoruz” ifadelerine yer verildi. AK Yatırım’ın bül­teninde ise, cuma günkü satış dalgasına işaret edilerek, “Son dönemdeki tepki hareketleri­nin dayandığı 12.039–11.936 bölgesinin aşağı geçilmesi, kı­sa vadeli taban arayışını ge­çersiz kılarak düşüş trendi­nin devamına yönelik önemli bir sinyal oluşturdu. Endeksin 11.653'e kadar gerilemesinin ardından 11.722'de kapanma­sı, satışların ardından sınır­lı bir tepki oluştuğunu ancak kaybedilen destek bölgesinin geri alınamadığını gösteri­yor” değerlendirmesi yapıldı. Bültende, “Genel görünümde BIST100'ün 11.936 ana deste­ğini kaybetmesi, haftayı yüz­de 4,44 düşüşle tamamlaması ve piyasa katılımının yüzde 0'a gerilemesi, teknik görünüm­de belirgin bir bozulmaya işa­ret ediyor. 11.500-11.000 ban­dı alt destek bölgesi. Yukarıda ise 11.936–12.039 bölgesi artık önemli bir direnç alanına dö­nüşmüş durumda. Bu bölgenin geri alınması ilk toparlanma işareti olabilirken 12.332 sevi­yesinin aşılması tepkinin güç kazanmasını destekleyebilir.”

“Politikalar sayesinde etki sınırlanacak”

Öte yandan Ekonomi Koor­dinasyon Kurulu (EKK) dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Yapılan açıklama­da, "Güçlü makroekonomik temellerimiz ve kararlılık­la uyguladığımız politikalar sayesinde, yaşanan gelişme­lerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkileri­nin sınırlı kalmasını bekliyo­ruz. Alınan tedbirlerle serma­ye piyasalarımızın güvenilir­liğini ve etkinliğini artırmayı, piyasamızı daha sağlıklı, güç­lü ve dayanıklı bir yapıya ka­vuşturmayı amaçlıyoruz" ifa­deleri kullanıldı. Açıklamada, sorunlu fonlara ilişkin olarak ilgili kurumların gerekli adım­ları eşgüdüm içerisinde attı­ğı belirtilerek, şu değerlen­dirmelere yer verildi: "Tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve hu­kuki güvence altında yürütül­mesini amaçlayan kanun tek­lifi TBMM’ye sunulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda ka­bul edilmiştir. Teklifin TBMM Genel Kurulunda görüşülüp yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasını öngörüyoruz."

Tasfiye sürecindeki fon sayısı 131’den 65’e düştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tasfiye sürecinin başından bugüne A1 Portföy Yönetim Şirketi AŞ, Bulls Portföy Yönetim Şirketi AŞ ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi AŞ'nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar lira tutarında ayni ve nakdi tasfiye işlemlerinin Ziraat Bankası tarafından tamamlandığını bildirdi. Pazar akşamı gerçekleştirilen Altıncı Fon Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, tasfiye sürecinde olan fonların sayısının 131'den 65'e düştüğü kaydedildi. Ayrıca, SPK'nın 15 Ekim tarihli kararı ile Hedef Portföy Yönetim Şirketi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye işlemlerinin de tasfiyelere başlayan 3 fon yönetim şirketinin kurucusu olduğu fonlar için belirlenen esaslara tabi olmasına karar verildiği bildirildi.

Bulls Portföy: İşlemler başarıyla tamamlandı

Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.’den pazar akşamı yapılan açıklamada, "Tasfiye sürecinin ikinci aşaması kapsamında, TEFAS'ta işlem görmeyen, kapalı fonlarımızın tasfiye işlemleri de Ziraat Bankası tarafından tamamlanmıştır” denildi. Açıklamada şu detaylar yer aldı: “Bununla birlikte tasfiye sürecinde bulunan, toplam büyüklüğü 5.375.468.526 TL tutarındaki 15 fonumuzun tasfiyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bugün tasfiye edilen fonlarımızın toplam büyüklüğü 4.154.718.986,82 TL toplam yatırımcı sayısı ise 142 olarak gerçekleşmiştir. Süreç boyunca tüm işlemler, yatırımcı haklarının korunması ve mevzuata uygunluğun sağlanması önceliğiyle yürütülmüş; tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin işlemler başarıyla tamamlanmıştır. Öte yandan, Bulls Portföy'ün tasfiye sürecine dahil olmamakla birlikte halen işleme kapalı bulunan fonlarının yeniden alım-satıma açılış tarihleri ve uygulama esasları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirme ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından belirlenecek olup, yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.”

Leasing’te yüksek riskli işlem payı dikkat çekti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in, Türk leasing ve faktoring şirketlerine ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekti. Türk leasing ve faktoring şirketlerinin 2026 ve 2027 yılları boyunca artan varlık kalitesi riskleri ve zayıflayan kârlılık marjlarıyla karşı karşıya kalacağını bildiren kuruluşun raporuna göre, Türkiye'de leasing sektörünün yeni iş hacmi, 2026 yılının ilk yarısında dolar bazında yıllık yüzde 48 artış kaydetti. Sat ve geri kirala işlemleri yeni iş hacminin yüzde 38'ini oluşturdu. Bu durum, yatırımdan ziyade işletme sermayesi talebinin devam ettiğine işaret etti. Kuruluş, söz konusu işlemlerin ticari gayrimenkul değerleme ve bakiye değer risklerine olan maruziyeti artırması nedeniyle bu tabloyu daha yüksek riskli olarak değerlendirdi.