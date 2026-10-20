Destekler kırıldı, kayıp yüzde 20’yi aştı
Geçen hafta yüzde 4,4 değer kaybeden BIST 100 endeksi yeni haftaya düşüşle başladı. Aracı kurum raporlarında işaret edilen 11.500’deki ilk destek seviyesini kıran endeksin, 11.900’ü aşması halinde ise toparlanma evresine geçebileceği belirtildi. EKK, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalmasının beklendiğini bildirdi.
Fon gelişmeleri sonrası satış eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi dün haftanın ilk günü 11.300’lü seviyeleri test etti. Dün gün içinde en düşük 11.396 seviyelerine kadar çekilen endeks, fon gelişmelerinin patlak verdiği 11 Eylül’den (14.467) bu yana yüzde 21,2’ye yakın değer kaybetti. Aracı kurumların raporlarında 11.600 ve 11.500 seviyeleri ilk destek noktaları olarak işaret ediliyordu. Buna göre endeks dün gün içindeiki destek seviyesini de kırmış oldu. Endeksteki kayıpların sürmesi durumunda ilk olarak 11.250 seviyesi test edilecek. Bu desteğin de kırılması durumunda ise 10.900’lü seviyelerde destek aranacak. İç piyasadaki gelişmelerin yanında borsa için dış piyasalar da destekleyici değil. Birçok ülkeye yayılan protestolar nedeniyle Avrupa borsaları dün yüzde 1-1,9 aralığında değer kaybetti. ABD borsalarında ise tahvil faizlerindeki rekor düzeyler ve yapay zekâ hisse senetleri kaynaklı satışlar şimdilik duruldu.
“11.900’ün altı temkinliyiz”
QNB Yatırım’ın dün yayınladığı piyasa bülteninde, “MSCI, Türkiye’deki fon sektöründe yaşanan krizin ardından hisse senedi piyasasına yönelik incelemelerini artırarak endeks değişikliklerini dondurdu ve Türkiye’nin gelişmekte olan piyasa statüsünün ileride risk altında kalabileceği uyarısında bulundu. BIST 100 MSCI'nın yeni uyarısının ardından cuma gününe yüzde 1,4 düşüşle başladı. Endeks devam eden işlemlerde artan satış baskısı ile 11.650’ye geri çekildi. Endeks günü yüzde 2,9, bankacılık endeksi yüzde 1,9 düşüşle tamamladı. Haftalık bazda endeksin değer kaybı yüzde 4,4 oldu. Endeks böylece bu ay test ettiği 11.900 olan dip seviyesinin altına geri çekilmiş oldu. Aynı zamanda Ocak’tan bu yana en düşük seviyelerindeki hareketini ileri taşırken, endekste dip oluşum çabası başarılı olamadı. 11.650-11.600-11.500 destekler olarak izlenebilir. 11.900 direncinin üzeri yeniden toparlanma adına izlenebilir. Bu seviyenin altında temkinli olmakta fayda bulunuyor. 11.900’ün altında kalındığı sürece temkinli olmakta fayda bulunuyor. 11.650 ve 11.600 destek seviyeleri olarak izlenebilir” denildi.
“Etki sınırlı kalabilir”
Garanti BBVA Yatırım’ın bülteninde de, “Türkiye’yi izlemeye aldığını yıl ortasında açıklayan MSCI’nın Endonezya örneğinde olduğu gibi Türkiye adına somut bir karar almadığının altını çizelim. Sermaye piyasalarına yönelik son düzenlemeler de düşünüldüğünde açıklamanın etkisi sınırlı kalabilir. Temel anlamda iskontonun yükseldiği görünümde, teknik anlamda aşırı satım bölgeye giriliyor. BIST100 endeksinde 11.300- 10.900 aralığının destek olarak ön planda kalmasını bekliyor, bu bölge üzerinde potansiyel tepki adreslerini ilk aşamada 12.400-13.000 aralıkları olarak öngörüyoruz” ifadelerine yer verildi. AK Yatırım’ın bülteninde ise, cuma günkü satış dalgasına işaret edilerek, “Son dönemdeki tepki hareketlerinin dayandığı 12.039–11.936 bölgesinin aşağı geçilmesi, kısa vadeli taban arayışını geçersiz kılarak düşüş trendinin devamına yönelik önemli bir sinyal oluşturdu. Endeksin 11.653'e kadar gerilemesinin ardından 11.722'de kapanması, satışların ardından sınırlı bir tepki oluştuğunu ancak kaybedilen destek bölgesinin geri alınamadığını gösteriyor” değerlendirmesi yapıldı. Bültende, “Genel görünümde BIST100'ün 11.936 ana desteğini kaybetmesi, haftayı yüzde 4,44 düşüşle tamamlaması ve piyasa katılımının yüzde 0'a gerilemesi, teknik görünümde belirgin bir bozulmaya işaret ediyor. 11.500-11.000 bandı alt destek bölgesi. Yukarıda ise 11.936–12.039 bölgesi artık önemli bir direnç alanına dönüşmüş durumda. Bu bölgenin geri alınması ilk toparlanma işareti olabilirken 12.332 seviyesinin aşılması tepkinin güç kazanmasını destekleyebilir.”
“Politikalar sayesinde etki sınırlanacak”
Öte yandan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Yapılan açıklamada, "Güçlü makroekonomik temellerimiz ve kararlılıkla uyguladığımız politikalar sayesinde, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Alınan tedbirlerle sermaye piyasalarımızın güvenilirliğini ve etkinliğini artırmayı, piyasamızı daha sağlıklı, güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, sorunlu fonlara ilişkin olarak ilgili kurumların gerekli adımları eşgüdüm içerisinde attığı belirtilerek, şu değerlendirmelere yer verildi: "Tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini amaçlayan kanun teklifi TBMM’ye sunulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiştir. Teklifin TBMM Genel Kurulunda görüşülüp yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasını öngörüyoruz."
Tasfiye sürecindeki fon sayısı 131’den 65’e düştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tasfiye sürecinin başından bugüne A1 Portföy Yönetim Şirketi AŞ, Bulls Portföy Yönetim Şirketi AŞ ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi AŞ'nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar lira tutarında ayni ve nakdi tasfiye işlemlerinin Ziraat Bankası tarafından tamamlandığını bildirdi. Pazar akşamı gerçekleştirilen Altıncı Fon Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, tasfiye sürecinde olan fonların sayısının 131'den 65'e düştüğü kaydedildi. Ayrıca, SPK'nın 15 Ekim tarihli kararı ile Hedef Portföy Yönetim Şirketi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye işlemlerinin de tasfiyelere başlayan 3 fon yönetim şirketinin kurucusu olduğu fonlar için belirlenen esaslara tabi olmasına karar verildiği bildirildi.
Bulls Portföy: İşlemler başarıyla tamamlandı
Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.’den pazar akşamı yapılan açıklamada, "Tasfiye sürecinin ikinci aşaması kapsamında, TEFAS'ta işlem görmeyen, kapalı fonlarımızın tasfiye işlemleri de Ziraat Bankası tarafından tamamlanmıştır” denildi. Açıklamada şu detaylar yer aldı: “Bununla birlikte tasfiye sürecinde bulunan, toplam büyüklüğü 5.375.468.526 TL tutarındaki 15 fonumuzun tasfiyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bugün tasfiye edilen fonlarımızın toplam büyüklüğü 4.154.718.986,82 TL toplam yatırımcı sayısı ise 142 olarak gerçekleşmiştir. Süreç boyunca tüm işlemler, yatırımcı haklarının korunması ve mevzuata uygunluğun sağlanması önceliğiyle yürütülmüş; tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin işlemler başarıyla tamamlanmıştır. Öte yandan, Bulls Portföy'ün tasfiye sürecine dahil olmamakla birlikte halen işleme kapalı bulunan fonlarının yeniden alım-satıma açılış tarihleri ve uygulama esasları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirme ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından belirlenecek olup, yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.”
Leasing’te yüksek riskli işlem payı dikkat çekti
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in, Türk leasing ve faktoring şirketlerine ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekti. Türk leasing ve faktoring şirketlerinin 2026 ve 2027 yılları boyunca artan varlık kalitesi riskleri ve zayıflayan kârlılık marjlarıyla karşı karşıya kalacağını bildiren kuruluşun raporuna göre, Türkiye'de leasing sektörünün yeni iş hacmi, 2026 yılının ilk yarısında dolar bazında yıllık yüzde 48 artış kaydetti. Sat ve geri kirala işlemleri yeni iş hacminin yüzde 38'ini oluşturdu. Bu durum, yatırımdan ziyade işletme sermayesi talebinin devam ettiğine işaret etti. Kuruluş, söz konusu işlemlerin ticari gayrimenkul değerleme ve bakiye değer risklerine olan maruziyeti artırması nedeniyle bu tabloyu daha yüksek riskli olarak değerlendirdi.