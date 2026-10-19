Hazine arazileri yatırıma açılıyor: Çiftçilere 10 yıllık kiralama ve satın alma imkanı

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Hazine arazilerinin üretim, yatırım ve kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmasına yönelik çalışmalar gelecek yıl da devam edecek. Tarım, hayvancılık, eğitim, turizm, konut ve enerji yatırımları için kamu taşınmazlarının yatırımcılara ve üreticilere kullandırılması planlanıyor.

Bu kapsamda 2028'e kadar her yıl 10 milyon metrekare Hazine taşınmazının çeşitli yatırımlar için ilana çıkarılması hedefleniyor.

2026'nın ilk sekiz ayında ise 6 milyon 738 bin metrekare taşınmaz yatırım amaçlı ilana çıkarıldı. Bu süreçte 174 milyon liralık yatırım karşılığında 24 bin metrekarelik taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi.

Çiftçilere 10 yıllık kiralama ve satın alma hakkı

Hazineye ait tarım arazilerinin yerli üretimi desteklemek amacıyla çiftçilere doğrudan kiralanması uygulaması sürdürülecek. Düzenlemeye göre uygun koşulları sağlayan kullanıcılar, Hazine arazilerini 10 yıla kadar kiralayabiliyor. Kira bedeli ise ilgili yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanıyor.

Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getiren çiftçilere sözleşmelerini uzatma imkânı tanınıyor. Arazileri 10 yıl boyunca kullananlar ise gerekli şartları karşılamaları halinde doğrudan satın alma hakkından yararlanabiliyor. Bugüne kadar şartları sağlayan 101 bin çiftçiyle kira sözleşmesi imzalandı.

Son düzenlemeyle uygulamadan yararlanmak isteyenler için son başvuru süresi de kaldırıldı. Böylece uygun şartları taşıyan kullanıcıların ecrimisil karşılığı kullanım yerine kira sözleşmesine geçebilmesinin önü açıldı.

51,1 milyon metrekare arazi bitkisel üretime ayrıldı

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yurt içinde üretimini artırmak amacıyla Hazine taşınmazlarının kiralanmasına devam edilecek. İthalatın azaltılması ve yerli üretimin desteklenmesi hedeflenen uygulama kapsamında, Ağustos 2018'den bu yana 51,1 milyon metrekare Hazine taşınmazı kiralandı.

Ağaçlandırma amaçlı kiralamalar da sürdürülecek. Ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin, kestane dışındaki uygun ağaç türleri ve diğer belirlenen ürünlerin yetiştirilmesine elverişli bölgelerde yeni taşınmazların kullanıma sunulması planlanıyor.

Bu yıl başta ceviz, badem ve Antep fıstığı olmak üzere 5 milyon 957 bin metrekare Hazine taşınmazı ağaçlandırma amacıyla kiralandı.

Kentsel dönüşüme 31,6 milyon metrekare arazi

Hazine taşınmazları, konut arzının artırılması ve afetlere dayanıklı yerleşim alanlarının oluşturulması amacıyla da değerlendiriliyor. Bu yıl 31,6 milyon metrekare Hazine arazisi, rezerv alan olarak kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığına tahsis edildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ise farklı projeler kapsamında arazi devirleri gerçekleştirildi. İlk Evim Arsa Projesi için yaklaşık 1,5 milyon metrekare, Sosyal Konut Projesi için yaklaşık 16 milyon metrekare ve İlk İşyerim Projesi için yaklaşık 732 bin metrekare Hazine taşınmazı TOKİ'ye devredildi.

Deprem bölgesindeki araziler TOKİ'ye devredildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından belirlenen geçici ve kalıcı yerleşim alanlarında bulunan kamu taşınmazları da konut çalışmalarına tahsis edildi.

Bu kapsamda 3,3 milyon metrekare Hazine taşınmazının yanı sıra 136 bin metrekare tescil harici alan ve 777 bin metrekare mera vasıflı taşınmazın TOKİ'ye devri gerçekleştirildi.

Güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarına 29 yıllık kullanım hakkı

Hazine arazileri, yenilenebilir enerji yatırımlarının yaygınlaştırılması amacıyla da kullanılıyor. Güneş ve rüzgâr enerjisi santralleri başta olmak üzere lisanssız elektrik üretim tesisleri için yatırımcılara 29 yıla kadar irtifak hakkı tanınabiliyor. Uygulamayla tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını kendi tesislerinden karşılaması ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması hedefleniyor.

Bugüne kadar yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında 348 milyon 829 bin metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarıldı. Bunlardan toplam 156 milyon 296 bin metrekare büyüklüğündeki 688 taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi. Hazine arazilerinin tarım, konut ve enerji yatırımlarında kullanılmasına yönelik uygulamaların önümüzdeki yıl da sürdürülmesi planlanıyor.