Avrupa'dan Starlink'e rakip hamle: Dört telekom devi güçlerini birleştiriyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avrupa'da uydu iletişimi alanında rekabeti artırabilecek önemli bir adım atıldı. Almanya merkezli Deutsche Telekom, üç büyük Avrupalı telekomünikasyon şirketiyle kıta genelinde hizmet verebilecek ortak bir uydu ağı oluşturmayı planladığını duyurdu.

Girişim, uydu interneti pazarında faaliyet gösteren Starlink'e karşı Avrupa'nın kendi iletişim altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dört telekom devi aynı masada

Deutsche Telekom tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, İspanyol Telefonica, İngiliz Vodafone ve Fransız Orange ile bir niyet mektubu imzaladı. Dört şirket, mobil uydu hizmetleri için kullanılacak radyo frekanslarının tahsisine yönelik ortak ihaleye katılmayı hedefliyor.

İşbirliğinin temel amacı, standart akıllı telefonların ek bir uydu cihazına ihtiyaç duymadan uzaydaki uydular aracılığıyla iletişim kurabilmesini sağlamak.

Telefonlar doğrudan uyduya bağlanabilecek

Planlanan sistemle kullanıcıların piyasada satılan standart akıllı telefonlar üzerinden uydu aracılığıyla sesli görüşme yapabilmesi ve internet erişimi sağlayabilmesi hedefleniyor.

Telekom şirketleri, bu bağlantının kurulabilmesi için gerekli yer altyapısını ortaklaşa oluşturacak. Ancak iletişim hizmetini sağlayacak uyduların hangi şirket tarafından temin edileceği henüz belirlenmedi. Uydu tedariki için ayrı bir ortak seçilmesi öngörülüyor.

Ağ tüm Avrupalı operatörlere açılacak

Girişimin yalnızca anlaşmaya imza atan dört şirketle sınırlı kalmaması planlanıyor.

Yeni uydu altyapısının, Avrupa'da faaliyet gösteren bütün mobil şebeke operatörlerinin kullanımına ayrımcılık yapılmaksızın sunulacağı bildirildi. Böylece farklı ülkelerdeki operatörlerin ortak uydu altyapısından yararlanabilmesinin önü açılabilecek.

Kritik tarih Mayıs 2027

Avrupa'da uydu iletişimi için kullanılan 2 GHz frekans bandına ilişkin mevcut lisansların süresi Mayıs 2027'de dolacak. Avrupa Birliği Komisyonu, yeni frekans tahsis sürecinde iletişim hizmetlerinin kesintiye uğramaması için mevcut operatörlere en fazla iki yıllık geçici uzatma hakkı tanımayı planlıyor.

2028-2029 döneminde düzenlenmesi öngörülen yeni ihalelerin ardından kazanan şirketlere 20 yıllık frekans kullanım hakkı verilecek.

Starlink'e karşı Avrupa'nın teknoloji hamlesi

Avrupa Birliği, uydu iletişiminde küresel şirketlere bağımlılığı azaltmayı ve teknolojik egemenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda AB Komisyonu, 2 GHz frekans bandının önemli bir bölümünü Avrupalı hizmet sağlayıcılara ayırmış durumda.

Deutsche Telekom, Telefonica, Vodafone ve Orange'ın ortak girişimi de Avrupa'nın kendi uydu iletişim kapasitesini geliştirme stratejisinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Ancak projenin hayata geçirilmesi, frekans ihalesinin sonucuna, uydu tedarikçisiyle yapılacak anlaşmaya ve gerekli altyapının kurulmasına bağlı olacak.