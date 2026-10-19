Türkiye döküm üretiminde Avrupa ikincisi oldu:İhracat 6 milyar Euro'yu aştı

Dünya Döküm Kongresi'nde konuşan Bakan Kacır, bu yıl kongrenin iki anlamlı yıl dönümüne birden ev sahipliği yaptığını belirterek, Dünya Dökümcüler Birliğinin 100'üncü, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğinin (TÜDÖKSAD) ise 50'nci kuruluş yıl dönümünün kutlandığını söyledi.

Kacır, "Tam bir asırdır uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine, bilgi ve tecrübe paylaşımına öncülük eden Dünya Dökümcüler Birliği, sektörün teknolojik ilerlemesine kıymetli katkılar sundu. TÜDÖKSAD ise 50 yıldır sanayicilerimizin sektörde ortak sesi oldu. Ülkemiz döküm sanayisinin gelişmesinde ve küresel pazarlarla bütünleşmesinde önemli rol üstlendi. Her iki kuruluşu da yıl dönümleri vesilesiyle kutluyorum. Bugüne kadar elde edilen başarılarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İnsanlık tarihinin bir yönüyle de insanın metalleri işleme ve onlara şekil verme becerisinin hikayesi olduğunu ifade eden Kacır, ilk çağlardan itibaren metal işleme ve döküm tekniklerinde kaydedilen ilerlemelerin tarımdan inşaata, günlük hayatı kolaylaştıran araçlardan yeni buluşlara kadar pek çok alanda insanlığın gelişimine istikamet verdiğini anlattı.

Kacır, Sanayi Devrimi ile birlikte döküm teknolojilerinin çok daha önemli bir rol üstlendiğine dikkati çekerek, buhar makinelerinin, sanayi tezgahlarının, demir yolu sistemlerinin ve modern ekonomilerin temelini oluşturan altyapıların gelişmesini mümkün kıldığını ve bugün de döküm sanayisinin, modern üretimin ve ekonomilerin dayandığı teknolojilerin çekirdeğini oluşturduğunu söyledi.

Otomotivden makineye, enerjiden savunma ve havacılığa, altyapı yatırımlarından ulaştırmaya uzanan geniş bir yelpazede pek çok sektöre girdi sağlayan döküm sanayisinin küresel üretimin sürekliliğinde oldukça kritik role sahip olduğunu ifade eden Kacır, son yıllarda malzeme bilimleri başta olmak üzere farklı sahalarda yürütülen yenilikçi çalışmalarla birlikte sektörün küresel kalkınmada artan stratejik rolünün herkesin malumu olduğunu ifade etti.

Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün elektrikli araçlardan havacılığa, robotikten yenilenebilir enerji sistemlerine pek çok alandaki gelişmeleri, döküm teknolojilerinde kaydedilen ilerlemelerden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 23 yılda ülkemizin sanayi altyapısını geliştirmek, üretim ve ihracat kapasitesini artırmak üzere attığımız adımlarda döküm sanayimize ayrı bir kıymet verdik.

Sektörümüzün üretim kapasitesini artıran, teknolojik yetkinliklerini geliştiren ve uluslararası rekabet gücünü perçinleyen politikalarımızın, sanayicilerimizin yatırımları ve gayretleriyle birleşmesi neticesinde bugün Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise yedinci büyük döküm üreticisi konumundayız. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2,3 milyon ton döküm üretimi gerçekleştiren sektörümüz, 8 milyar Euroya yakın ciroya ve 6 milyar Euronun üzerinde ihracata ulaştı."

"Sahip olduğu mühendislik birikimi, gelişmiş üretim kabiliyetleri ve yüksek kalite standartlarıyla geleceğe emin adımlarla yürüyen döküm sanayimiz, küresel üretim ve tedarik zincirlerinde önemli sorumluluklar üstleniyor." diyen Bakan Kacır, "Biz de sektörümüzün bu birikimini daha ileriye taşımakta, küresel değer zincirlerindeki konumunu pekiştirmekte kararlıyız. Yüksek katma değerli üretimi yaygınlaştırmak, ileri malzeme ve üretim teknolojilerindeki yetkinliklerimizi geliştirmek, sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmak sektöre dair ajandamızın en üst sıralarında yer alıyor." şeklinde konuştu.

"Teknoloji geliştirme mekanizmalarını devreye aldık"

Kacır, "Sanayicilerimizin bu dönüşümü gerçekleştirebilmeleri ve uluslararası çevre standartlarına uyum sağlayabilmeleri için ihtiyaç duydukları finansman ve teknoloji geliştirme mekanizmalarını devreye aldık. Organize sanayi bölgelerimizin yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek üzere Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'ni hayata geçirdik. Dünya Bankası işbirliğinde yürüttüğümüz 450 milyon dolar bütçeli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'yle sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerimize uygun finansman sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Destek Programları ile işletmelerin temiz üretim teknolojilerine geçişini ve üretim süreçlerinde ileri teknolojileri benimsemelerini desteklediklerini vurgulayan Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programıyla, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun stratejik yatırımların uygun koşullarda finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını hatırlattı.

Kacır, kapsamlı AR-GE teşvikleriyle sanayicilerin yeni malzeme ve üretim teknolojileri geliştirmelerini, yenilikçi fikirlerini yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmelerini desteklediklerini belirterek gelecek dönemde de yenilikçi ürünler geliştiren, çevre dostu teknolojilere yatırım yapan ve yüksek katma değerli üretimi esas alan sanayicileri en üst düzeyde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomide köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Jeopolitik belirsizlikler, uluslararası ticarette değişen dengeler ve sürdürülebilir üretimin artan önemi, küresel tedarik zincirlerini ve yatırım tercihlerini baştan başa yeniden şekillendiriyor. Bu yeni dönemde Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir limandır, yeni yatırımlar için doğru adrestir.

Stratejik coğrafi konumumuz, nitelikli insan kaynağımız, modern üretim altyapımız, ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir cazibe merkezi haline getiriyor. Otomotivden makineye, enerjiden savunmaya uzanan geniş bir yelpazede sahip olduğumuz üretim yetkinlikleri döküm sektörüne yatırım yapacak firmalara gelişmiş bir sanayi ekosisteminin parçası olma fırsatı sunuyor.

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye'de üretim yapan yatırımcılara toplam nüfusu bir milyarı aşan pazarlara erişim avantajı sağladığına dikkati çeken Kacır, "Güçlü lojistik altyapımız üretim merkezlerimizin uluslararası pazarlara hızlı ve güvenilir biçimde bağlanmasını temin ediyor. Bu vesileyle dünyanın dört bir yanından kongreye katılan yatırımcıları ve sanayicileri Türkiye'mizin sunduğu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, yatırım kararından üretime geçişe kadar her aşamada yatırımcıların yanında olacağımızı özellikle bir kez daha vurgulamak isterim." diye konuştu.

"Sektörün yeşil geleceği açısından üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız"

Kacır, 76. Dünya Döküm Kongresi'nin sektörün geleceğini şekillendirecek kararların ve yatırımların önem kazandığı bir dönemde gerçekleştiğini ifade ederek, "Kongrenin 'Parlak Yeni Bir Yüzyıl: Yeni Ekosistemi Birlikte Şekillendirelim' teması, önümüzdeki dönemin sunduğu fırsatlara ve hep birlikte üstlenmemiz gereken sorumluluklara dikkat çekiyor. Kuşkusuz döküm sanayisinin yeni yüzyılı, karbonsuzlaşmanın yüzyılı olacaktır. Ancak bu dönüşüm küresel ölçekte adil ve kapsayıcı bir zeminde gerçekleşmeli." şeklinde konuştu.

Yeşil dönüşümün ülkeler arasında yeni ayrışmaların değil, yeni işbirliklerinin vesilesi olması gerektiğini belirten Kacır, "Karbon düzenlemeleri ortak bir yükselişe rehberlik etmeli. Türkiye olarak sektörün yeşil geleceği açısından üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız." dedi.

Bakan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün bu önemli buluşmaya ev sahipliği yapmamız küresel döküm sanayisinin geleceğine katkı sunmak için elimizi taşın altına koymaktan çekinmediğimizin bir örneği. Önümüzdeki haftalarda Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31 de sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandıracak, teknoloji ve finansmana erişimini kolaylaştıracak işbirliklerine zemin hazırlayacak."