MSB personeline 14 maaşa kadar ödül: Yeni düzenleme yürürlüğe girdi

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Milli Savunma Bakanlığı personelinin yeni buluşlarını teşvik etmeye yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve projeler geliştiren veya mevcut yöntemlerde yenilik yapan personele, belirlenen koşulları sağlamaları halinde fikri gayret ödülü verilmesinin önü açıldı.

MSB personeline hangi koşullarda ödül verilecek?

21 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe giren "Milli Savunma Bakanlığı Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, ödül verilmesi için geliştirilen ürün ve projelere patent alınması gerekecek.

Düzenleme, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik yeni buluş yapan veya mevcut usullerde yenilikler meydana getiren personeli kapsıyor.

Patent alınan ürün ve projeler için personele fikri gayret ödülü verilebilecek.

MSB personeline ne kadar ödül verilecek?

Yeni yönetmeliğe göre ödül tutarının hesaplanmasında kıdemli albay aylığı esas alınacak.

Ödül miktarı, onay yetkisine sahip makama göre farklılık gösterecek.

Bakan onayıyla: Kıdemli albay aylığının 14 katına kadar.

Genelkurmay Başkanı onayıyla: Kıdemli albay aylığının 9 katına kadar.

Kuvvet komutanları veya bakan yardımcılarının onayıyla: Kıdemli albay aylığının 4,5 katına kadar.

Patentli buluşlara fikri gayret ödülü

Düzenlemenin amacı, Milli Savunma Bakanlığı personelini Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik yeni buluşlar ve projeler geliştirmeye teşvik etmek.

Bu kapsamda hem yeni buluşlar hem de mevcut usullerde yapılan yenilikler ödüllendirilebilecek.

Ödüllendirme için geliştirilen ürün veya projeye patent alınması şartı aranacak. Verilebilecek ödülün üst sınırı ise kıdemli albay aylığının 14 katı olacak.