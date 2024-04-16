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IMF-Dünya Bankası toplantıları başlıyor: Şimşek ve Karahan ABD'ye gidiyor

Uluslararası yatırımcılarla toplantılar sürüyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün ABD'ye gidecek. İki isim Washington'da IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılacak. Ekonomide atılan adımlar ile güven ve istikrar ortamı, yabancı yatırımcılara anlatılacak.

Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün ABD'nin başkenti Washington'a gidecek.

İkili, olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılacak. Bu kapsamda ikili görüşmeler gerçekleştirilecek, yatırımcılarla bir araya gelinecek.

New York'ta yatırımcı toplantısı

Bakan Şimşek'in, 22 Nisan'da da New York'ta yatırımcı toplantısına katılması bekleniyor.

Görüşmelerde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları, orta vadeli program'daki hedef ve reformlar anlatılacak. Katılımcılar fırsatları değerlendirmeye davet edilecek.