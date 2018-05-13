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Irak seçimlerinde İbadi'nin koalisyonu önde

Nasır Koalisyonu Sözcüsü Hüseyin Adili, resmi olmayan sonuçlara göre seçimde birinci olduklarını açıkladı.

Irak seçimlerinde İbadi'nin koalisyonu önde
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Irak'ta dün yapılan genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu'nun birinci olduğu bildirildi.

Nasır Koalisyonu Sözcüsü Hüseyin Adili, "Nasır Koalisyonu şu ana kadar ortaya çıkan ilk sonuçlara göre seçimlerin birincisi durumunda" dedi.

Adili, ülkede dün yapılan genel seçimlerin nihai sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanabileceğini söyledi.

Irak'ta dün yapılan genel seçimlere katılımın yüzde 44 olduğu açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

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