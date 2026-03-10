Irak'tan net mesaj: Topraklarımız saldırılar için kullanılamaz

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkesinin hava sahası ile kara ve deniz sınırlarının komşu ülkelere yönelik askeri operasyonlarda kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Sudani ayrıca Irak hava sahasının herhangi bir tarafça ihlal edilmesine karşı olduklarını vurguladı.

Rubio ile bölgesel gelişmeler ele alındı

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Sudani, Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve mevcut güvenlik durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Diplomatik temsilciliklerin güvenliği vurgusu

Sudani, Irak’taki diplomatik misyonların korunmasına yönelik kararlılık mesajı verdi. Ülkede faaliyet gösteren büyükelçilikler, diplomatik temsilcilikler ve konsoloslukların güvenliğinin sağlanmasının Irak Silahlı Kuvvetleri’nin temel görevleri arasında yer aldığını belirtti.

“Irak çatışmaların parçası olmayacak”

Başbakan Sudani, Irak hava sahası ile kara ve deniz sınırlarının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmaması gerektiğini yineledi. Irak’ın devam eden bölgesel çatışmaların içine çekilmesine karşı olduklarını ifade eden Sudani, ülke hava sahasının taraflardan herhangi biri tarafından ihlal edilmesini kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Petrol ihracatı hattı da gündemdeydi

Görüşmede ayrıca Irak petrolünün Türkiye üzerinden sevkiyatını sağlayan boru hattının yeniden devreye alınması konusu da ele alındı. Enerji sevkiyatının yeniden başlamasına yönelik teknik ve diplomatik sürecin değerlendirildiği bildirildi.