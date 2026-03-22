İran, Avrupa'yı vurabilir mi? İngiltere'den ilk açıklama geldi

İran'ın ABD'nin de kullandığı Hint Okyanusu'ndaki İngiliz üssü Diego Garcia'yı vurmasının ardından İsrail ordusu, 'İran'ın Avrupa şehirlerini vurabilecek balistik füzelere sahip olduğu' iddiasında bulundu.

İddialara cevap veren İngiliz Bakan Reed, füzelerin İran'dan 3 bin 800 kilometre uzaklıktaki adaya ne kadar yaklaştıklarıyla ilgili detayları paylaşamayacağını belirterek "İran'ın İngiltere'yi hedef aldığına, hatta isteseler dahi bunu yapabileceklerine dair somut bir değerlendirmemiz yok" dedi.

'Söylenenleri destekleyecek değerlendirme yok'

İngiltere'nin kendisini, denizaşırı topraklarını ve dünyanın başka noktalarındaki çıkarlarını koruyabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Reed, "Söylenenleri destekleyecek herhangi bir değerlendirme bulunmuyor. İran, bu mesafelere füze atma kapasitesine sahip olsa dahi ordumuz Birleşik Krallık'ı savunacak güçtedir." dedi.

ABD'ye, İran'a karşı İngiliz üslerini kullanma izni veren İngiltere hükümetinin tansiyonu artırma niyeti olmadığını dile getiren Reed, muhalefetten gelen izin onayını parlamentonun vermesi yönündeki çağrılara değinerek, "Saldırı altında olan İngiliz halkını savunmak için parlamentoda oylama yapılmasına dair hiçbir emsal bulunmuyor." değerlendirmesini yaptı.

'İsrail savaşı geniş alana yaymak istiyor'

Eski NATO yetkilisi Richard Shirreff de İsrail'in açıklamalarının savaşın daha geniş bir alana yayılmasını teşvik etme amacı taşıyabileceğini söyledi. İngiliz hükümeti İran'ın Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü'nü hedef aldığını, atılan iki balistik füzeden birinin havada infilak ettiğini, diğerinin ise ABD savunma sistemleri tarafından engellendiğini doğrulamıştı.

İngiliz kaynaklarına göre füzeler İngiltere, ABD'ye üs izni vermeden önce ateşlenmişti.