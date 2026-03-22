Tahran’a yeni tehdit: Trump Hürmüz için 48 saat süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde “tamamen ve tehdit olmaksızın” açma çağrısı yaparak, aksi halde ülkenin elektrik santrallerinin hedef alınacağını açıkladı. 

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik sert bir açıklama yaptı.

Küresel enerji arzının kilidi haline gelen Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenen Trump, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yükseliyor: 22 ülkeden İran’a karşı ortak bildiriHürmüz Boğazı’nda tansiyon yükseliyor: 22 ülkeden İran’a karşı ortak bildiriDünya
İran’dan İsrail’in nükleer kalbine saldırı: Dimona'da şiddetli patlamalarİran’dan İsrail’in nükleer kalbine saldırı: Dimona'da şiddetli patlamalarGündem
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
