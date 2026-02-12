İran Cumhurbaşkanı maaşını açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın maaşına ilişkin açıklaması, ülkedeki ekonomik tabloyu yeniden gündeme taşıdı.

Golestan Eyaleti’nde sağlık sistemi toplantısında konuşan Pezeşkiyan, geçmişte Sağlık Bakanlığı’nda görev yaptığı dönemde maaşların dolar bazında çok daha güçlü olduğunu belirterek, bugün cumhurbaşkanı olarak aldığı maaşın yaklaşık 1000 dolar olduğunu ifade etti.

“Para biriminin değer kaybı sorunun özeti”

Pezeşkiyan, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nda bakan yardımcısı olarak görev yaptığı yıllara değinerek, o dönemde İran para biriminin çok daha güçlü olduğunu söyledi.

Bir köy ziyaretinde doktorların gece geç saatlere kadar çalıştığını gördüğünü anlatan Pezeşkiyan, bunun nedeninin yüksek maaşlar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

“O dönemde 6 bin tümen, yaklaşık 6 bin dolara denk geliyordu. Ancak para biriminin değer kaybetmesiyle bugün ben cumhurbaşkanı olarak yaklaşık bin dolar maaş alıyorum. Sorunun özü burada.”

“Sağlık sisteminin güçlendirilmesi önceliğimiz”

Pezeşkiyan, konuşmasında sağlık sisteminde reform yapılması gerektiğini vurgulayarak, sevk sisteminin temelinde aile hekimliği modelinin yer alması gerektiğini söyledi.

Aile hekimliğinin daha adil, hesap verebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmanın en etkili yolu olduğunu belirten Pezeşkiyan, sağlık çalışanlarının iş birliği içinde halk memnuniyetini artıracak çözümler üretmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sağlık alanına daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini belirterek, özellikle önleyici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Sağlık merkezlerinin desteklenmesi ve bu kurumlarla güçlü sözleşmeler yapılmasının sistemin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu söyledi.