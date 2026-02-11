Son dakika: Trump-Netanyahu görüşmesi sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Truth Social sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini belirten Trump, İran ile yürütülen müzakerelerden Gazze’deki son duruma kadar birçok başlığa değindi.

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İsrail Başbakanı Netanyahu ve heyetinden çeşitli temsilcilerle yaptığım görüşmeyi az önce tamamladım. Çok iyi bir toplantı oldu; iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerimiz sürüyor. İran ile bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek amacıyla müzakerelerin devam etmesi konusunda ısrar etmem dışında kesin bir karara varılmadı. Eğer bu mümkün olursa, bunun tercihimiz olacağını Başbakana ilettim. Eğer mümkün olmazsa, sonucun ne olacağını hep birlikte göreceğiz.

Geçen sefer İran bir anlaşma yapmamanın kendileri için daha iyi olduğuna karar vermişti ve “Midnight Hammer” ile vuruldular, bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umarım bu kez daha makul ve sorumlu davranırlar.

Ayrıca Gazze’de ve genel olarak bölgede kaydedilen büyük ilerlemeyi de ele aldık. Orta Doğu’da gerçekten BARIŞ var. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.