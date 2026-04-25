İran Dışişleri Bakanı Erakçi: ABD’nin diplomasi konusunda ciddiyetini henüz görmedik
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, ABD’nin diplomasi sürecine yaklaşımının yeterince ciddi olup olmadığının henüz netlik kazanmadığını belirterek, İran’a yönelik savaşın sona erdirilmesine ilişkin uygulanabilir bir çerçeve üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İslamabad’daki temaslarına ilişkin açıklama yaptı.
Pakistan ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini ve Pakistan’ın savaşın sonlandırılması için ortaya koyduğu çabanın değerli olduğunu vurgulayan Erakçi, "Bu ziyarette İran'a karşı yürütülen savaşı kalıcı olarak sona erdirecek uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran'ın duruşunu paylaştım. ABD'nin diplomasi konusunda gerçek anlamda ciddi olup olmadığını henüz göremedim." ifadelerini kullandı.