İran Dışişleri Bakanlığı İngiltere, Fransa ve Almanya büyükelçilerini çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e yönelik saldırısı nedeniyle Tahran'ı kınayan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın büyükelçilerini çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Direktörü, bu ayın başlarında İsrail'in İran'ın Suriye'deki elçilik yerleşkesine yönelik saldırısını kınayan ve Rusya tarafından hazırlanan BM Güvenlik Konseyi bildirisine karşı çıkan üç ülkeyi "çifte standart" uygulamakla suçladı.

İran BM Güvenlik Konseyi'nin Batılı üyelerini, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'deki konsolosluğuna düzenlediği ve aralarında iki üst düzey generalin de bulunduğu yedi İran Devrim Muhafızı mensubunun ölümüne yol açan saldırıyı kınamadıkları için kınadı.