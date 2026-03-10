İran savaşı uzadı, Beyaz Saray karıştı: Trump'a 'çıkış yolu bul' baskısı

ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırısı ile başlayan savaş 11. güne girerken savaşın konuşulandan daha uzun sürmesi ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması iddiaya göre Beyaz Saray'da endişe yarattı.

Yaklaşan ara seçimler öncesinde artan enerji maliyetleri ve savaşın ekonomik yükünün seçmen tepkisini artırabileceğini değerlendiren bazı danışmanların Trump'a İran'la çatışmadan çıkış yolu bulması yönünde baskı yaptığı öne sürüldü.

Savaş uzadı, petrol fırladı, baskı arttı

Wall Street Journal'ın Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre, savaşın uzaması ve petrol fiyatlarındaki artış Trump'ın ekibini alarma geçirdi. Danışmanların son günlerde Trump'a özel görüşmelerde baskı yaptığı ve ABD ordusunun hedeflerine büyük ölçüde ulaştığını ilan ederek savaştan çıkışı sağlamasını istediği öne sürüldü.

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması ve kamuoyu yoklamalarında Amerikan halkının büyük bölümünün savaşa karşı çıkması Beyaz Saray'da paniğe neden olurken Cumhuriyetçilerin de seçmen tepkisinden çekindiği ve uzayan savaşın muhafazakâr tabandaki desteği zayıflatabileceği değerlendiriliyor.

Petrol ve gaz fiyatları ciddi sıkıntı yaratacak

Trump’ın dış ekonomi danışmanı Stephen Moore da artan petrol ve gaz fiyatlarının ciddi ekonomik etkiler yaratabileceğini söylemiş, yükselen enerji maliyetlerinin diğer ürün ve hizmetlerin fiyatlarını da artıracağını vurgulamıştı.

Trump ise son açıklamasında savaşın büyük ölçüde tamamlandığını iddia ederek, İran donanmasının imha edildiğini öne sürdü. Şu anda fiilen kapalı olan Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişi için de donanmanın harekete geçeceği mesajını verdi. Trump'ın savaşın yakınad biteceği mesajını vermesinin ardından petrol fiyatları 86 dolara kaar geriledi.