İran'da ekonomik alarm: Gıda ürünlerinde fiyatlar yüzde 400'ü aştı

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İran, ABD ve İsrail ile yaşanan savaşın ardından yalnızca askeri ve altyapısal kayıplarla değil, derinleşen ekonomik krizle de mücadele ediyor. Uzmanlara göre savaş öncesinde de yüksek enflasyon ve para birimindeki değer kaybıyla sarsılan ülke ekonomisi, çatışmaların ardından daha kırılgan hale geldi.

İran hükümetinin açıkladığı verilere göre son bir yılda yemeklik yağ fiyatları yüzde 430, yumurta yüzde 345, pirinç yüzde 287 ve süt yüzde 139 arttı. Temel ihtiyaç ürünlerinde yaşanan sert fiyat yükselişleri vatandaşların alım gücünü ciddi şekilde düşürdü.

Savaşın faturası ağır oldu

Tahran yönetimi, savaşın ülkeye verdiği ekonomik zararın yaklaşık 270 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. Bu rakam, İran ekonomisinin toplam büyüklüğüne yakın bir seviyeye işaret ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), İran ekonomisinin bu yıl yüzde 6,1 küçüleceğini öngörürken, Birleşmiş Milletler ise 4,1 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altına düşebileceği uyarısında bulundu.

İşsizlik ve yoksulluk arttı

İranlı vatandaşlar artan hayat pahalılığı nedeniyle günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlanıyor. Yerel medyaya konuşan bazı vatandaşlar, ev eşyalarını satmak zorunda kaldıklarını, faturaların katlandığını ve gelirlerinin temel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini dile getiriyor.

Ekonomistler ise halkın tasarruflarını hızla tükettiğini ve ekonomik memnuniyetsizliğin kritik seviyelere ulaştığını belirtiyor.

"Hükümet çözemezse sorunlar büyüyebilir"

Uzmanlara göre ekonomik sorunların temelinde yalnızca savaş değil, yıllardır süren yapısal problemler ve yanlış ekonomi politikaları da bulunuyor. ABD'nin petrol gelirlerini hedef alan yaptırım ve abluka politikalarının döviz rezervleri üzerinde ek baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

Eski ABD diplomatı Dennis Ross, İran yönetiminin önümüzdeki dönemde savunma kapasitesini yeniden inşa etmeye öncelik vereceğini belirterek, bunun ekonomik kaynakların sivil alanlardan askeri harcamalara kaymasına neden olacağını savundu.

Ekonomik sıkıntıların artması halinde ülkedeki toplumsal baskının da yükseleceğine dikkat çeken uzmanlar, mevcut koşulların yeni protesto dalgalarına zemin hazırlayabileceğini değerlendiriyor.