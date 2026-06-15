Son dakika: ABD ve İran dijital imzaları attı! Trump: Artık İran'la çok iyi anlaşıyoruz

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ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi kapsamında bulunduğu Fransa'da İran ile varılan mutabakat anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Artık çok iyi anlaşıyoruz. İran nükleer silaha sahip olmayacak" dedi.

Anlaşmanın detaylarına da değinen Trump, İran ile yapılan mutabakatın metninin cuma gününden sonra kamuoyuyla paylaşılabileceğini söyledi.

Öte yandan Trump, İran'a yönelik yaptırımlar konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, Tahran yönetiminin anlaşma kapsamında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeden yaptırımların kaldırılmayacağını ifade etti.

Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin de konuşan Trump, boğazın yeniden açıldığını belirterek, geçişlerin cuma gününden itibaren tamamen normale döneceğini açıkladı.

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