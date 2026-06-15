Son dakika! Pakistan Başbakanı Şerif İran-ABD anlaşmasını duyurdu! Trump: Hürmüz Boğazı açılacak, abluka kaldırılacak

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Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını açıkladı. Şerif, taraflar arasında sağlanan uzlaşının bölgesel istikrar açısından önemli bir adım olduğunu belirtirken, anlaşmanın resmi imza töreninin Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Anlaşmanın kapsamı ve tarafların üstlendiği yükümlülüklere ilişkin ayrıntıların ise ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

Şerif'in açıklaması, ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilimin sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların sonuç verdiği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Söz konusu anlaşmanın hayata geçirilmesi halinde bölgedeki güvenlik dengeleri, enerji piyasaları ve uluslararası ticaret açısından önemli etkiler doğurabileceği değerlendiriliyor.

Trump: Hürmüz Boğazı açılacak, abluka kaldırılacak

ABD Başkanı Donald Trump da anlaşmanın tamamlandığını duyurarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran ile varılan mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nın serbest geçişe açılmasına ve ABD'nin deniz ablukasının kaldırılmasına onay verdiğini belirtti.

Trump açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlanmıştır. Herkesi tebrik ediyorum. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasına onay veriyor, aynı zamanda ABD deniz ablukasının derhal kaldırılmasına yetki veriyorum. Dünya'nın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol akmaya başlasın." ifadelerini kullandı.