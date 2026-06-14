Trump'tan dikkat çeken açıklama: Bugün Beyrut'a saldırılmamalıydı

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah Beyrut'a yönelik düzenlenen saldırının gerçekleşmemesi gerektiğini söyledi. Bölgede kalıcı bir barış fırsatının doğduğunu öne süren Trump, tüm tarafların gerilimi artıracak adımlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu sabah Beyrut’a yönelik saldırı gerçekleşmemeliydi; özellikle de İran ile bir Barış Anlaşmasına bu kadar yaklaşmışken ve böylesine önemli bir günde. İsrail’in kendisini tehditlere karşı savunma hakkı vardır, ancak karşılık verdiği saldırı çok küçük ve önemsizdi; kimse zarar görmedi, yaralanmadı veya hayatını kaybetmedi. Bu olay, devam eden bu önemli süreci sekteye uğratmamalıdır.

Bölgeye, Lübnan da dahil olmak üzere, barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar gerilimi düşürmelidir. İsrail tarafından Lübnan’ın herhangi bir yerinde artık hiçbir saldırı olmamalıdır; aynı şekilde, Hizbullah da dahil olmak üzere hiçbir tarafın İsrail’e karşı saldırıda bulunmaması gerekir.

Bu, uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir — bunu kendi ellerimizle mahvetmeyelim!

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.