ABD Başkanı Donald Trump: Nükleer program tamamen tasfiye edilecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanması beklenen anlaşmaya ilişkin, "Anlaşmanın yarın (bugün) imzalanması planlanıyor ve imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı herkese açılacak. Her şey sakinleştiğinde dağların derinliklerine gömülü ‘nükleer tozu’ alacağız ve bunları ya İran'da ya da ABD'de seyreltip tamamen imha edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasında imzalanması beklenen mutabakata ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, anlaşmanın yarın imzalanmasının planlandığını bildirdi.

Açıklamasında eski ABD Başkanı Barack Obama'yı da hedef alan Trump, "Obama'nın İran ile yaptığı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA), İran'ın altı yıl önce sahip olabileceği ve çoktan kullanmış olacağı bir nükleer silaha giden kolay ve engelsiz bir yoldu" ifadelerini kullandı.

Kendi yönetiminin İran politikalarının tamamen farklı olduğunu savunan Trump, "Benim İran ile anlaşmam bunun tam tersi; nükleer silahlara karşı bir duvar niteliğinde. Aslında artık nükleer silah istemiyorlar; satın alma, geliştirme ya da başka herhangi bir yolla da nükleer silaha sahip olamayacaklar" dedi.

Trump, anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Hürmüz Boğazı'nın tüm ülkelere açık hale geleceğini belirterek, "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı herkese açılacak" ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir para transferi olmayacak"

İran ile ilişkilerin önceki ABD yönetimlerine kıyasla çok daha iyi bir noktada olduğunu öne süren Trump, "Obama döneminde İran'a yüz milyarlarca dolar aktarıldı, buna 1,7 milyar dolarlık nakit ödeme de dahildi. Bizim anlaşmamız kapsamında ise herhangi bir para transferi olmayacak" dedi.

Trump ayrıca, İran'ın nükleer programı ve zenginleştirilmiş uranyumunun bertaraf edilmesine ilişkin, "Her şey sakinleştiğinde, uygun zamanda, güçlü granit dağların derinliklerine gömülü ‘nükleer tozu’ alacağız ve bunları ya İran'da ya da ABD'de seyreltip tamamen imha edeceğiz" açıklamasını yaptı.

İran ve Orta Doğu ile uzun vadeli iş birliği hedeflediklerini vurgulayan Trump, "İran ve tüm Orta Doğu ile uzun yıllar boyunca çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarız bu süreç hızlı, kolay ve sorunsuz şekilde sonuçlanır. Aksi halde elimizde nihai bir alternatif bulunuyor; ancak buna bir daha başvurmak zorunda kalmamayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.