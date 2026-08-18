İran'dan Fransa'ya uyarı: Bu yaklaşım Paris'e zarar verir

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Azizi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 2 İranlı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan eden Fransa hükümetini hedef aldı.

Fransa'nın 1980'lerde HIV bulaşma riski taşıyan kan pıhtılaşma ürünlerini İran dahil birçok ülkeye ihraç ettiğini, 2018'de ABD'nin tek taraflı nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası Avrupa tarafından İran ile ticaretin sürdürülmesi için kurulan INSTEX adlı mekanizmanın işlevsel hale getirilmemesini ve Fransa'nın 2025'te İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirilmesindeki rolünü hatırlatan Azizi, şunları kaydetti:

"İran halkı, kirli kan skandalından INSTEX'in başarısızlıklarına ve snapback mekanizmasının kötüye kullanılmasından Fransa'nın kalıcı ihanetlerini asla unutmayacak. Unutmayacağız ve bu düşmanca yaklaşımdaki ısrar, sadece Paris'in aleyhine sonuçlanacak."

İran, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğinde görevli 2 Fransız diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti

İran İstihbarat Bakanlığı, 15 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, 2 Fransız diplomatın, ulusal güvenlikle ilgili bir soruşturma sırasında gizli bir toplantı yerinde yakalandığını bildirmişti.

Olay yerinde ele geçirilen belge ve materyallerin ise İran'da nüfuz oluşturmayı ve yabancı müdahaleyi amaçlayan kapsamlı bir plana işaret ettiğini öne süren Bakanlık, Fransa'nın eski Tahran Büyükelçisinin imzasının belgelerin bazılarında tespit edildiğini belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, bugün konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Fransa'nın Tahran'daki Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatın "uluslararası hukuku, özellikle de 1961 Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'ni ihlal eden faaliyetleri ve yasa dışı davranışlarda bulunduğunu" belirterek, bu diplomatları "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurmuştu.

Fransa da Tahran Büyükelçiliğinde görevli 2 çalışanının 19 Temmuz'da "İran güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğradığını öne sürerek, İran'ın Paris Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı almıştı.