Aramco ve Maaden 182 bin kilometrekarede maden arayacak

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Suudi Arabistan'ın enerji şirketi Saudi Aramco ile Riyad merkezli madencilik ve metal şirketi Saudi Arabian Mining Company (Maaden), ülkedeki mineral arama çalışmalarını hızlandırmak amacıyla ortak girişim kuracak.

Kurulacak şirkette Maaden yüzde 51, Aramco ise yüzde 49 pay sahibi olacak. Maaden, Suudi Arabistan'da başta altın, fosfat, alüminyum ve baz metaller olmak üzere farklı alanlarda madencilik faaliyetleri yürütüyor.

Dört farklı mineral grubuna odaklanılacak

Ortak girişimin arama çalışmaları bakır, çinko, kurşun ve nadir toprak elementlerini kapsayacak. Faaliyetlerin yürütüleceği 182 bin kilometrekarelik bölge, Suudi Arabistan'ın kara yüzeyinin yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor.

Suudi Arabistan, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde kritik rol oynayan bakır ve lityum gibi madenlerin tedarikini güvence altına almayı amaçlıyor.