Google Pixel telefonlarının Çin'deki üretimini bitiriyor

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Google, ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin tedarik zincirlerinde yarattığı dönüşümü hızlandırıyor. Şirketin Pixel markalı cihazlarının Çin’de kalan üretimini de gelecek yıldan itibaren başka ülkelere taşıma hazırlığında olduğu bildirildi.

Tedarikçilere 2027 takvimi verildi

Şirketin tedarikçilerine, 2027’den itibaren tüm Pixel cihazlarının Çin dışında üretilmesini istediğini ilettiği belirtildi. Plan yalnızca akıllı telefonları değil, Pixel Watch akıllı saatleri ve Pixel Buds kablosuz kulaklıkları da kapsıyor.

Üretimin ana adreslerinin Vietnam ve Hindistan olması bekleniyor. Böylece Google’ın yıllardır parça parça ilerlettiği Çin dışına üretim taşıma stratejisinde en kapsamlı aşamaya geçilmiş olacak.

Plan hayata geçtiğinde Google, Samsung Electronics’in ardından akıllı telefon üretimini Çin’den tamamen çıkaran ikinci büyük küresel marka konumuna gelecek.

Vietnam denemesi takvimi hızlandırdı

Google’ın kararında bu yıl Vietnam’da yürütülen üretim çalışmalarının başarılı olması etkili oldu. Şirket, 2026’dan itibaren üst segment Pixel, Pixel Pro ve katlanabilir Pixel modellerinin yalnız montajını değil, yeni ürün geliştirme sürecinin kritik üretim aşamalarını da Vietnam’a taşımaya başlamıştı.

Ocak ayında ortaya çıkan ilk planda daha uygun fiyatlı Pixel A serisinin geliştirilmesinin bir süre daha Çin’de sürdürülmesi öngörülüyordu. Yeni plan ise bu istisnanın da ortadan kalkacağına ve Pixel ailesinin tamamının Çin dışına çıkarılacağına işaret ediyor.

Yeni ürünlerin üretime hazırlanması, üretim hatlarının kurulması, bileşenlerin doğrulanması ve seri üretim öncesindeki testler teknoloji şirketlerinin tedarik zincirlerindeki en karmaşık aşamalar arasında bulunuyor. Vietnam’daki çalışmaların başarıyla ilerlemesi Google’ın Çin’e olan bağımlılığı daha hızlı azaltabilmesinin önünü açtı.

Pixel satışlarında büyüme hedefleniyor

Üretim değişikliği Google’ın Pixel markasını büyütmeye çalıştığı bir döneme denk geliyor. Şirketin bu yıl Pixel akıllı telefon sevkiyatlarını yüzde 8 ila yüzde 10 artırmayı planladığı bildirildi.

Pixel telefon sevkiyatlarının geçen yıl yaklaşık 12 milyon adet seviyesinde olduğu belirtiliyor. Bu hedef gerçekleşirse Google’ın yıllık sevkiyatı 13 milyon adede yaklaşabilecek.

Şirket aynı zamanda yükselen bellek maliyetlerinin etkisini sınırlamak için satın alma gücünü artırmaya çalışıyor. Google’ın bulut hizmetleri ile akıllı telefonlarında kullanılan bellek çiplerinin siparişlerini birlikte değerlendirerek Micron, Samsung ve SK Hynix gibi büyük tedarikçiler karşısında daha güçlü pazarlık konumu oluşturmayı hedeflediği aktarılıyor.

Teknoloji devleri Çin riskini azaltıyor

Google’ın kararı küresel teknoloji şirketlerinin son yıllarda hızlandırdığı üretim çeşitlendirme stratejisinin yeni örneklerinden biri. ABD ile Çin arasındaki ticaret ve teknoloji gerilimi, şirketleri tek bir üretim merkezine bağımlılığı azaltmaya yöneltiyor.

Hindistan özellikle akıllı telefon üretiminde giderek daha büyük pay alırken Vietnam elektronik ürünler, bileşenler ve ileri üretim süreçlerinde öne çıkıyor. Google da daha önce Hindistan’da Pixel üretimini genişletirken Vietnam’ı üst segment cihazlarının geliştirme ve üretim merkezlerinden biri haline getirmeye başlamıştı.

2027 planı uygulanırsa Çin, Pixel cihazlarının doğrudan üretim zincirindeki rolünü kaybedecek. Ancak bu durum Google’ın Çin merkezli parça ve bileşen tedarikçilerinden tamamen kopacağı anlamına gelmiyor. Teknoloji sektörünün tedarik zincirleri çok sayıda ülkeye yayıldığı için Çinli üreticilerin bazı bileşenlerdeki ağırlığının devam etmesi mümkün.