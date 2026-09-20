İran'dan Hürmüz resti: Şartını açıkladı

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İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken, dünya enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı yeniden gündemde. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'ın talepleri karşılanmadığı ve Washington taahhütlerini yerine getirmediği sürece boğazın açılmayacağını açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Kalibaf, Meclis'te milletvekillerine hitap ederek hem ABD ile yürütülen diplomatik sürece hem de Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran şartlarını ABD'ye iletti

Diplomasi konusunda "akılcı ve pazarlığa kapalı" bir politika izlediklerini belirten Kalibaf, İran'ın taleplerinin ve şartlarının aracılar üzerinden ABD tarafına ulaştırıldığını söyledi.

Washington'ın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için de bu şartları işaret etti.

Kalibaf, "Bu şartlar yerine getirilmediği sürece, İran halkının meşru hakları tanınmadıkça ve ABD taahhütlerini uygulamadıkça, hiçbir şekilde müzakerelerden öncesine dönülmeyecek ve Hürmüz Boğazı açılmayacak." dedi.

"Hem savaşılması hem de müzakere edilmesi gerektiğine inanıyoruz"

Konuşmasında İran içinde ABD ile müzakerelere karşı çıkan kesimlere de seslenen Kalibaf, Tahran'ın askeri mücadele ile diplomasiyi birbirinin alternatifi olarak görmediğini belirtti.

Kalibaf, "Biz, savaş ya da müzakere şeklindeki ikilemin gerçekçi olmadığına, hem savaşılması hem de müzakere edilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

İran'ın gerektiğinde güçlü bir şekilde karşılık vermesi, uygun koşullar oluştuğunda ise müzakere masasını kullanması gerektiğini savunan Kalibaf, askeri alanda elde edilecek kazanımların diplomasi yoluyla güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Ona ağır darbeler indirmeliyiz"

Kalibaf, İran'ın izlemesi gerektiğini düşündüğü yol haritasını ise şu sözlerle anlattı:

"Gerektiği anda sahip olduğumuz tüm askeri kapasiteyle düşmanı geri püskürtmeli ve ona ağır darbeler indirmeliyiz. Ancak sahada önemli bir zafer elde ettiğimiz ve düşmanın zayıf durumda olduğu bir zamanda, diplomasi araçlarıyla bu kazanımları pekiştirmeliyiz"

Kalibaf'ın açıklamaları, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik girişimlerin sürdüğü bir dönemde geldi. İran yönetimi daha önce de boğazın açılmasını ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi şartına bağlamıştı.