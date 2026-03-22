İran'dan Hürmüz yakınlarında kritik iddia: F-15 düşürüldü

İran devlet televizyonu, Hava Savunma Ortak Karargahı'na dayandırdığı haberinde, ülkenin güneyinde bir savaş uçağının düşürüldüğünü ileri sürdü. Haberde, "birkaç saat önce düşmana ait F-15 tipi bir savaş uçağı, ülkenin güneyinde vuruldu" ifadelerine yer verildi.

Hürmüz Adası yakınlarında düştüğü iddiası

Açıklamada, söz konusu uçağın Ordu Hava Savunma Kuvvetleri tarafından karadan havaya füze sistemleriyle vurulduğu ve Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Adası yakınlarında denize düştüğü öne sürüldü. Uçağın akıbetine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

ABD ve İsrail'den açıklama yo

İran'ın F-15 tipi savaş uçağını düşürdüğü yönündeki iddialara ilişkin ABD ve İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Önceki açıklamalar dikkat çekmişti

İran, 19 Mart'ta ABD'ye ait bir F-35'i, ardından da İsrail'e ait bir F-16'yı düşürdüğünü duyurmuştu. Ancak ABD ordusu, söz konusu F-35'in bir bölge ülkesindeki üsse 'sert iniş' yaptığını savunmuştu. İsrail ise F-16'nın hedef alındığını ancak herhangi bir hasar oluşmadığını açıklamıştı.