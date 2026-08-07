İspanya'dan İtalya'ya ültimatom: 9 Ağustos'a kadar süre verdi

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İspanya hükümeti, İtalya'nın İspanya'dan gelen yolculara uyguladığı geçici sınır kontrollerini kaldırmaması durumunda mütekabiliyet ilkesi kapsamında karşılık verileceğini açıkladı.

Madrid yönetimi, Roma'nın kararını "tek taraflı", "haksız" ve "yakın tarihte örneği görülmemiş bir adım" olarak tanımladı. Kontrollerin turizm sezonunun en yoğun döneminde binlerce kişinin seyahatini aksattığı ve hukuki belirsizliğe yol açtığı belirtildi.

İtalya'ya 9 Ağustos'a kadar süre

İspanya, sınır kontrollerini kaldırması için İtalya'ya 9 Ağustos Pazar günü sonuna kadar süre tanıdı.

Hükümet açıklamasında, "İtalya bu adımı atmadığı takdirde İspanya, vatandaşlarının çıkarlarını ve itibarını korumak adına orantılı tedbirler almak zorunda kalacaktır" ifadesi kullanıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in gelişmeleri değerlendirmek üzere bakanlarıyla koordinasyon toplantısı yaptığı bildirildi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümetine kontrolleri sonlandırması ve "İspanyollara diğer Avrupa vatandaşları gibi muamele etme" çağrısı yapıldı.

"Ceuta karara gerekçe gösterilemez"

Madrid yönetimi, İtalya'nın sınır kontrollerini İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de (Ceuta) yaşanan kitlesel düzensiz göç hareketliliğine dayandırmasına da karşı çıktı.

Açıklamada, Sebte'nin Schengen sistemi içerisinde özel bir statüye sahip olduğu hatırlatıldı. Bölgeye giren göçmenlerin Avrupa'nın pasaportsuz seyahat alanında serbest dolaşım hakkına sahip olmadığı vurgulandı.

İspanyol yetkililer, 30 Temmuz'da Sebte'ye giren yaklaşık 72 bin göçmenin büyük bölümünün Fas'a geri döndüğünü bildirdi.

Düzensiz göç rakamları üzerinden karşılık verdi

İspanya hükümeti, İtalya'daki düzensiz göçmen girişlerinin kendi ülkesindekinin iki katına ulaştığına dikkati çekti. Buna rağmen İtalya'dan gelen yolculara daha önce sınır kontrolü uygulanmadığı belirtildi.

Sebte'deki kitlesel geçiş sırasında yaşamını yitiren 80 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı, refakatsiz 1.342 çocuğun kayıt altına alındığı ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.