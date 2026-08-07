Komşuda bir dönemin sonu: Etiketler değişiyor

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Bulgaristan'da euroya geçiş sürecinde uygulanan çift fiyat gösterme dönemi yarın itibarıyla sona eriyor. 9 Ağustos itibarıyla ülkedeki tüm işletmeler, ürün ve hizmetlerin fiyatlarını sadece euro cinsinden gösterecek.

1 Ocak 2026 tarihinde resmi para birimi olarak euroyu kullanmaya başlayan Bulgaristan, 144 yıldır tedavülde bulunan 'leva'yı da dolaşımdan çekmişti. Geçiş sürecinde tüketicilerin yeni para birimine uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için fiyatların hem leva hem de euro cinsinden gösterilmesi zorunlu tutulmuştu.

Leva bilgilendirme amacıyla kullanılabilecek

Yeni düzenlemeyle birlikte satıcılar isterlerse fiyatların leva karşılığını da gösterebilecek. Ancak bu tutar bilgilendirme amacı taşıyacak ve resmi satış fiyatı olarak yine euro kabul edilecek.

Yetkililer, euro'ya geçişte kullanılan 1 euro = 1,95583 leva sabit kurunun geçerliliğini koruduğunu belirterek, fiyat dönüşümlerinin yasal yuvarlama kurallarına göre yapılacağını ifade etti.

Öte yandan işletmelerin menü, katalog ve broşür gibi basılı materyallerini hemen değiştirmesi gerekmeyecek. Euro fiyatının açıkça belirtildiği ve leva karşılığının referans amacıyla yer aldığı materyaller kullanılmaya devam edilebilecek.