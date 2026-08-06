Rus İHA’ları Alman gemisini vurdu, mürettebat tahliye edildi

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Ukrayna’nın Odesa kentinin yaklaşık 21 deniz mili açığında seyreden Emil gemisi, çarşamba günü birden fazla Rus İHA’sının hedefi oldu. Gemideki yangın ve sistem arızaları, Karadeniz’de ticari seyrüsefer güvenliğini yeniden gündeme taşıdı.

Yangın çıktı, gemi manevra yeteneğini kaybetti

İHA’ların isabet etmesinin ardından Emil gemisinde yangın çıktı ve birden fazla teknik sistem devre dışı kaldı. Manevra yeteneğini kaybeden gemideki mürettebatın tahliye edilmesine karar verildi.

Tahliye çalışmaları devam ederken gemiye yönelik bir saldırının daha gerçekleştiği bildirildi. Olayda mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadı. Gemide Alman vatandaşı mürettebat bulunmadığı belirtildi.

Geminin uğradığı hasarın boyutu ve yeniden seyre çıkıp çıkamayacağına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Emil gemisi Liberya bayrağı taşıyor

Alman gemisi olarak anılan Emil, Almanya merkezli Blumenthal JMK GmbH & Co. KG tarafından ticari olarak yönetiliyor. Geminin kayıtlı sahibi ise Charm Marine Co. Ltd. olarak gösteriliyor.

Liberya bayrağı taşıyan dökme yük gemisi 2012 yılında inşa edildi. Yaklaşık 292 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip Emil gemisinin taşıma kapasitesi 175 bin 463 ton seviyesinde bulunuyor.

Geminin saldırı sırasında hangi yükü taşıdığı konusunda doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle taşınan yükün niteliğine ilişkin iddialar henüz kesinlik kazanmadı.

Moskova saldırıları doğruladı

Rusya Savunma Bakanlığı, çarşamba günü Karadeniz’de iki yük gemisinin hedef alındığını açıkladı. Ancak açıklamada gemilerin adları ve hangi ülkelere ait oldukları belirtilmedi.

Moskova yönetimi, hedef alınan gemilerin Ukrayna ordusuna silah ve askerî teçhizat taşıdığını öne sürdü. Emil gemisinin bu açıklamada belirtilen iki gemiden biri olup olmadığı resmî olarak doğrulanmadı.

Karadeniz’de son haftalarda ticari gemileri hedef alan saldırıların artması, bölgedeki taşımacılık güvenliğine ilişkin endişeleri büyütüyor. Saldırıların sürmesi; sigorta primleri, rota tercihleri ve taşıma maliyetleri üzerinde yeni baskı oluşması riskini de gündeme getiriyor.