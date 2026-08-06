Bir sigara grubuna daha zam geldi: Fiyatlar 10 TL arttı, Hangi sigaralara zam geldi? Fiyatı ne kadar oldu? Zam gelen sigaralar hangisi? Sigaraya zam mı geldi?

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Sigara fiyatlarındaki artışlara bir yenisi daha eklendi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, PM grubunda yer alan ürünlere 10 lira zam yapıldığını açıkladı.

Dündar, sosyal medya hesabındaki paylaşımında "PM sigara gurubuna zam geldi zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Son artışla birlikte PM grubundaki en düşük sigara fiyatı 120 liraya, en yüksek fiyat ise 140 liraya yükseldi. Grubun 50 gramlık kıyılmış tütününün yeni fiyatı da 150 lira oldu.

Diğer sigara gruplarına da zam gelmişti

Dündar, 5 Ağustos'ta JTI grubundaki sigaraların fiyatlarına da 10 lira zam yapıldığını duyurmuştu. Bu artışın ardından JTI grubundaki en ucuz sigara 115 liraya, en pahalı sigara ise 130 liraya çıktı. Aynı gruba ait 100 gramlık kıyılmış tütünün fiyatı da 285 lira olarak belirlendi.

Sigara fiyatlarındaki zam serisi 3 Ağustos'ta Captain Black grubuyla başlamıştı. Yapılan fiyat artışının ardından gruptaki tüm sigaraların satış fiyatı 110 liraya yükselmişti.